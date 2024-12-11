"Унікальні призи": у Китаї переможцю напівмарафону вручили корову та інших домашніх тварин

Через незвичні призи увага до напівмарафона значно зросла, а кількість учасників — збільшилась.

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Напівмарафон на північному сході Китаю привернув широку увагу після того, як було оголошено, що переможець отримає корову в якості призу, а також інші нагороди, такі як дика риба, кури і качки. Про це пише SCMP.

"Ці нетрадиційні призи викликали значний інтерес, і багато хто висловив ентузіазм щодо участі у заході", — йдеться у матеріалі.

Змагання відбулись 3 грудня у повіті Нонг'ан, Чанчунь, провінція Цзілінь та проходили у двох категоріях: напівмарафон і 5-кілометровий забіг для здоров'я.

Згідно з правилами змагань, 50 найкращих фінішерів у напівмарафоні отримали комбінацію грошових та інших призів. Чемпіон отримав корову, а перший та другий призери — цінну дику рибу.

Учасники, які посіли місця з 4-го по 20-те, отримували гуску або півня, а ті, хто фінішував після 30-го місця, забирали додому 10 кг рису або цільнозернового борошна.

"Дійсно, головний приз цього року — корова. Минулого року ми пропонували в якості головного призу дику рибу, а ті, хто посів друге місце, отримували курей і качок. Щоб зробити цей рік більш особливим, чемпіон може забрати корову додому або обміняти її на 6 000 юанів (820 доларів США) готівкою", — зазначили організатори заходу.

Вони також пояснили, що призи були підібрані таким чином, щоб відображати місцеву сільськогосподарську продукцію, додаючи заходу регіонального колориту та підвищуючи його привабливість.

"Ентузіазм щодо реєстрації був вражаючим, багато учасників висловили зацікавленість у цих унікальних призах", — додав організатор.

Ці унікальні призи привернули значну увагу серед китайських користувачів мережі, багато з яких оцінили їх як "креативний підхід".

Нагадаємо, жінка виграла $1400 за те, що протягом 8 годин просиділа без телефону.

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