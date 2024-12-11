Потерянный песик одичал и стал "зверем" в дикой природе: как он выглядит сейчас (фото)

Собаку нашли в начале декабря в лесу. В течение осени и ранней зимы она питалась преимущественно объедками и очень сильно похудела.

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Пуделя Блу, который потерялся в Салфорде (Великобритания) четыре месяца назад, чудом нашли живым и здоровым. Правда, за это время животное очень изменилось внешне и теперь выглядит, как дикий зверь. Об этом пишет издание The Mirror.

Владелица собачки, Кристин Ли и ее отец Рокки, были разбиты горем, когда 15 августа трехлетний домашний любимец сбежал из их сада и бесследно исчез.

На удивление, Блу нашли в начале декабря в соседнем лесу. В течение осени и ранней зимы он питался преимущественно объедками и очень сильно похудел, а его белая шерсть превратилась в матовый коричневый комок.

Блу изменился до неузнаваемости Фото: Manchester Lost Dog Search and Rescue Capture Team

"Мы, честно говоря, не думали, что увидим его снова. Собаки так долго не было. В лесу так холодно и там часто взрывались фейерверки. Он, видимо, был напуган", — рассказывает 29-летняя Кристин.

Во время первой встречи собака почти не реагировала на хозяйку, но потом оживилась и лизнула ее руку, когда услышала свое имя.

"Он принял ванну и вернулся в нормальное состояние. Нам очень повезло", — добавляет владелица животного.

Сообщается, что питомца помогла вернуть домой команда по поиску и отлову потерянных собак, установив специальную кормушку, ловушку и скрытую камеру.

Мишель Ньюнз-Пирс, которая возглавляет группу, занимающуюся поиском потерянных собак, объяснила свою стратегию: "Мы разместили камеру неподалеку от того места, где его видели в последний раз. В пятницу, 6 декабря, установили ловушку, наполненную аппетитной едой, и сели в машине ждать. В 23:04 он появился и зашел прямо внутрь. Когда дверь закрылась, собака наконец-то была в безопасности".

Питомца помогла вернуть домой команда по поиску и отлову потерянных собак Фото: Manchester Lost Dog Search and Rescue Capture Team

Напомним, ранее Фокус писал, что хозяйка собаки не могла понять, почему входная дверь в ее доме осталась открытой на ночь. Проверив камеру наблюдения утром, она не поверила собственным глазам.

А вот 23-летняя Белль Фортсон живет в Южной Каролине (США) вместе со своим щенком Марлоу. Это гибрид двух крупнейших пород собак — бернского горного и сенбернара. Владелица понимала, что ее домашний любимец будет большим, но не надеялась, что настолько: в 5-месячном возрасте он весит около 32 кг.