Загублений песик здичавів та став "звіром" у дикій природі: який вигляд він має зараз (фото)

Собаку знайшли на початку грудня у лісі. Протягом осені та ранньої зими він харчувався переважно недоїдками й дуже сильно схуд.

Related video

Пуделя Блу, який загубився у Салфорді (Велика Британія) чотири місяці тому, дивом знайшли живим та здоровим. Щоправда, за цей час тварини дуже змінилася зовнішньо й тепер виглядає, як дикий звір. Про це пише видання The Mirror.

Власниця песика, Крістін Лі та її батько Роккі, були розбиті горем, коли 15 серпня трирічний домашній улюбленець втік з їхнього саду й безслідно зник.

На диво, Блу знайшли на початку грудня в сусідньому лісі. Протягом осені та ранньої зими він харчувався переважно недоїдками й дуже сильно схуд, а його біла шерсть перетворилася на матовий коричневий клубок.

Блу змінився до невпізнання Фото: Manchester Lost Dog Search and Rescue Capture Team

"Ми, чесно кажучи, не думали, що побачимо його знову. Песика так довго не було. У лісі так холодно й там часто вибухали феєрверки. Він, мабуть, був наляканий", — розповідає 29-річна Крістін.

Під час першої зустрічі собака майже не реагував на хазяйку, але потім пожвавішав і лизнув її руку, коли почув своє ім’я.

"Він прийняв ванну й повернувся до нормального стану. Нам дуже пощастило", — додає власниця тварини.

Повідомляється, що вихованця допомогла повернути додому команда з пошуку та вилову загублених собак, встановивши спеціальну годівницю, пастку та приховану камеру.

Мішель Ньюнз-Пірс, яка очолює групу, що займається пошуком загублених собак, пояснила свою стратегію: "Ми розмістили камеру неподалік того місця, де його бачили востаннє. У п'ятницю, 6 грудня, встановили пастку, наповнену апетитною їжею, і сіли в машині чекати. Об 23:04 він з'явився і зайшов прямо всередину. Коли двері зачинилися, собака нарешті був у безпеці".

Вихованця допомогла повернути додому команда з пошуку та вилову загублених собак Фото: Manchester Lost Dog Search and Rescue Capture Team

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що хазяйка собаки не могла зрозуміти, чому вхідні двері у її будинку залишилися відчиненими на ніч. Перевіривши камеру спостереження вранці, вона "не повірила власним очам".

А от 23-річна Белль Фортсон живе у Південній Кароліні (США) разом зі своїм цуценям Марлоу. Це гібрид двох найбільших порід собак — бернського гірського і сенбернара. Власниця розуміла, що її домашній улюбленець буде великим, але не сподівалась, що аж настільки: у 5-місячному віці він важить близько 32 кг.