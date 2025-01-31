Предложили шаурму: в Турции мужчину отговорили от 234 попытки самоубийства

Парень признался полицейским, что он голоден, и те быстро среагировали. Ранее парень уже пытался убить себя по ряду различных причин.

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В Турции гражданина Греции смогли отговорить от попытки самоубийства, предложив ему шаурму. Об этом сообщило Daily Turkic.

Инцидент произошел в городе Манавгат, что в Турции.

Гражданин Греции по имени Хасан угрожал поджечь себя на крыше пятиэтажного дома.

Во время переговоров с полицией Хасан признался, что голоден. Правоохранители среагировали очень быстро и предложили ему шаурму.

Мужчину отговорили от самоубийства шаурмой Фото: соцмережі

Этого стало достаточно, чтобы убедить парня отказаться от намерения покончить с собой.

Отмечается, что ранее мужчина совершил 233 попытки самоубийства по разным причинам.

Напомним, американский IT-миллиардер Брайан Джонсон, который стремится "жить вечно", рассказал, что перестал вводить себе кровь своего сына-подростка, а вместо этого перешел к полному обмену плазмой.

Фокус также писал о том, как мужчина получил сообщение от жены за несколько минут до авиакатастрофы.