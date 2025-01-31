Запропонували шаурму: в Туреччині чоловіка відмовили від 234 спроби самогубства

Хлопець зізнався поліцейським, що він голодний, і ті швидко зреагували. Раніше хлопець вже намагався вбити себе з низки різних причин.

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В Туреччині громадянина Греції змогли відмовити від спроби самогубства, запропонувавши йому шаурму. Про це повідомило Daily Turkic.

Інцидент стався у місті Манавгат, що у Туреччині.

Громадянин Греції на ім'я Хасан погрожував підпалити себе на даху п'ятиповерхового будинку.

Під час переговорів із поліцією Хасан зізнався, що голодний. Правоохоронці зреагували дуже швидко та запропонували йому шаурму.

Чоловіка відмовили від самогубства шаурмою Фото: соцмережі

Цього стало достатньо, щоб переконати хлопця відмовитися від наміру накласти на себе руки.

Зазначається, що раніше чоловік здійснив 233 спроби самогубства з різних причин.

Нагадаємо, американський IT-мільярдер Браян Джонсон, який прагне "жити вічно", розповів, що перестав вводити собі кров свого сина-підлітка, а натомість перейшов до повного обміну плазмою.

Фокус також писав про те, як чоловік отримав повідомлення від дружини за кілька хвилин до авіакатастрофи.