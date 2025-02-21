"Прямо под моим крылом": пилот ВВС США сообщил о НЛО размером с футбольный мяч

Американский пилот стал свидетелем, как небольшой объект пролетел рядом с его самолетом на высоте более 6 километров.

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Пилот ВВС США, совершавший секретный полет для Министерства внутренней безопасности, сообщил о цилиндрическом НЛО "размером с футбольный мяч", пролетевшем близко к его самолету в сентябре прошлого года. Об этом пишет New York Post.

Как отмечается, опытный пилот, идентифицированный как "Трой 21", управлявший самолетом Beechcraft 350 C в контролируемом воздушном пространстве 17 сентября, сообщил диспетчеру о близком контакте с неопознанным объектом ясным днем ​​над Калифорнией.

"Это прозвучит странно, но у меня только что что-то пролетело под крылом. Может быть, объект размером с футбольный мяч", — сообщил пилот авиадиспетчеру в Лос-Анджелесе.

В то же время пилот не был готов уверенно ответить, что на высоте 6100 метров ему не встретился дрон, который прошел под крылом в трех метрах.

Через некоторое время летчик сообщил, что снова заметил похожий объект на радарах, однако неясно, был ли он тем же самым, который пролетел под крылом самолета. Чтобы объект оказался тем самым, НЛО должен был двигаться со скоростью более 2 Махов, то есть около 2450 км/ч, чтобы преодолеть такое расстояние за столь короткий промежуток времени.

Позже другой авиадиспетчер говорит, что с НЛО "уже разобрались".

"Здесь сообщалось о каком-то НЛО, но теперь все это улажено, так что вам не о чем беспокоиться. Это было раньше, но его уже нет", — сказал координатор полетов.

Напомним, 18 февраля в небе над турецким аэропортом Газиантеп появился неопознанный светящийся объект. НЛО не был заметен на радарах.

Также Фокус писал, что в США уже довольно долгое время замечали НЛО над Нью-Джерси. Дональд Трамп призывал сбивать такие объекты.