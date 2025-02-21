"Прямо під моїм крилом": пілот ВПС США повідомив про НЛО розміром із футбольний м'яч

Американський пілот став свідком, як невеликий об'єкт пролетів поруч із його літаком на висоті понад 6 кілометрів.

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Пілот ВПС США, який здійснював секретний політ для Міністерства внутрішньої безпеки, повідомив про циліндричний НЛО "розміром із футбольний м'яч", що пролетів близько до його літака у вересні минулого року. Про це пише New York Post.

Як зазначається, досвідчений пілот, ідентифікований як "Трой 21", який керував літаком Beechcraft 350 C у контрольованому повітряному просторі 17 вересня, повідомив диспетчеру про близький контакт із непізнаним об'єктом ясного дня над Каліфорнією.

"Це прозвучить дивно, але в мене щойно щось пролетіло під крилом. Можливо, об'єкт розміром із футбольний м'яч", — повідомив пілот авіадиспетчеру в Лос-Анджелесі.

Водночас пілот не був готовий впевнено відповісти, що на висоті 6100 метрів йому не зустрівся дрон, який пройшов під крилом за три метри.

Через деякий час льотчик повідомив, що знову помітив схожий об'єкт на радарах, однак незрозуміло, чи був він тим самим, який пролетів під крилом літака. Щоб об'єкт виявився тим самим, НЛО мав рухатися зі швидкістю понад 2 Махів, тобто близько 2450 км/год, щоб подолати таку відстань за такий короткий проміжок часу.

Пізніше інший авіадиспетчер каже, що з НЛО "вже розібралися".

"Тут повідомлялося про якесь НЛО, але тепер усе це залагоджено, тож вам нема про що турбуватися. Це було раніше, але його вже немає", — сказав координатор польотів.

Нагадаємо, 18 лютого в небі над турецьким аеропортом Газіантеп з'явився непізнаний світний об'єкт. НЛО не був помітний на радарах.

Також Фокус писав, що в США вже досить довгий час помічали НЛО над Нью-Джерсі. Дональд Трамп закликав збивати такі об'єкти.