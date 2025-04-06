Женщина посмотрела в окно и не могла поверить, что делает соседский пес (фото, видео)

Видео с собакой, которая вместо того, чтобы подниматься по лестнице, регулярно использует стационарный подъемник для людей, стало вирусным в сети. Домашний любимец, видно, считает это самым удобным способом передвижения.

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В забавном ролике, опубликованном в TikTok, можно увидеть, как пес комфортно расположился на электрическом подъемнике вместо того, чтобы идти собственными лапами.

"Соседский пес отчаливает. Это его мир, а мы просто в нем живем", — указано в описании к видео, которое собрало более 8 миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков.

Пользователи социальной сети отреагировали на это с юмором.

"У меня столько вопросов", — прокомментировал один из участников обсуждения;.

"Он выглядит удивленным тем, что ты снова стоишь там. Не думаю, что ему нравится твое внимание", — добавил другой.

Важность физической активности

Хотя этот пес нашел оригинальный способ избежать физических нагрузок, специалисты отмечают, что всем собакам нужны регулярные упражнения для счастливой и здоровой жизни, независимо от их размера или породы.

По данным Small Door Veterinary, для большинства собак достаточно от 30 до 60 минут физической активности, включая прогулки или игры в помещении, обычно.

Собака ленится подниматься домой собственными лапами Фото: TikTok

"Как и люди, некоторые собаки могут быть ленивыми. Если это касается вашего питомца, возможно, понадобится дополнительное поощрение с вашей стороны, чтобы заставить его действительно подняться с дивана и набрать необходимое количество шагов за день", — отмечают специалисты.

Напомним, 31-летняя Кристен Хойт случайно зафиксировала забавную сцену во время важной Zoom-конференции. Собака ее подруги по имени Джордж — метис бордер-колли и питбуля — внезапно начал дебоширить прямо во время звонка. Видео с этим моментом мгновенно стало вирусным в TikTok, собрав немало лайков и комментариев.

А тем временем другой владелец домашнего животного, обеспокоенный тем, что оставляет любимца одного дома, решил установить камеру наблюдения. Просматривая записи, он наткнулся на совершенно неожиданный момент, который удивил его не меньше, чем пользователей сети.