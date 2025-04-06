Жінка подивилась у вікно й не могла повірити, що робить сусідський пес (фото, відео)

Відео із собакою, який замість того, щоб підійматися сходами, регулярно використовує стаціонарний підіймач для людей, стало вірусним у мережі. Домашній улюбленець, видно, вважає це найзручнішим способом пересування.

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У кумедному ролику, опублікованому в TikTok, можна побачити, як пес комфортно розташувався на електричному підіймачі замість того, щоб йти власними лапами.

"Сусідський пес відчалює. Це його світ, а ми просто в ньому живемо", — вказано в описі до відео, яке зібрало понад 8 мільйонів переглядів і 1,2 мільйона вподобайок.

Користувачі соціальної мережі відреагували на це з гумором.

"У мене стільки запитань", — прокоментував один з учасників обговорення;.

"Він виглядає здивованим тим, що ти знову стоїш там. Не думаю, що йому подобається твоя увага", — додав інший.

Важливість фізичної активності

Хоча цей пес знайшов оригінальний спосіб уникнути фізичних навантажень, фахівці наголошують, що всім собакам потрібні регулярні вправи для щасливого та здорового життя, незалежно від їхнього розміру чи породи.

За даними Small Door Veterinary, для більшості собак достатньо від 30 до 60 хвилин фізичної активності, включаючи прогулянки або ігри в приміщенні, зазвичай.

Собака лінується підійматися додому власними лапами Фото: TikTok

"Як і люди, деякі собаки можуть бути лінивими. Якщо це стосується вашого улюбленця, можливо, знадобиться додаткове заохочення з вашого боку, щоб змусити його дійсно піднятися з дивана і набрати необхідну кількість кроків за день", — зазначають фахівці.

Нагадаємо, 31-річна Крістен Хойт випадково зафіксувала кумедну сцену під час важливої Zoom-конференції. Собака її подруги на ім’я Джордж — метис бордер-колі та пітбуля — раптово почав бешкетувати прямо під час дзвінка. Відео з цим моментом миттєво стало вірусним у TikTok, зібравши чимало вподобайок і коментарів.

А тим часом інший власник домашньої тварини, занепокоєний тим, що залишає улюбленця самого вдома, вирішив встановити камеру спостереження. Переглядаючи записи, він натрапив на зовсім несподіваний момент, який здивував його не менше, ніж користувачів мережі.