Мужчина в течение 35 лет никогда не ел фруктов и овощей: что с ним произошло (фото)

Томас Шеридан, страдающий расстройством питания (ARFID), рассказал, что сама мысль о потреблении фруктов, овощей, яиц или мяса вызывает у него тошноту. Мужчина, которому сейчас 35 лет, с детства ест только белый хлеб, сухие завтраки и сладости. Это серьезно повлияло на его здоровье и работоспособность.

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Подробнее о необычном случае пишет издание Oddity Central.

35-летний Томас из Великобритании придерживается ограниченного ежедневного рациона, который обычно состоит из двух буханок белого хлеба, трех мисок сухих завтраков и большого количества желейных конфет.

Странный рацион

Из-за однообразного питания ему приходится принимать протеиновые и витаминные добавки, чтобы разнообразить свой рацион, но все попытки заканчивались неудачей.

Несколько лет назад безработному британцу диагностировали расстройство пищевого поведения, которое мешает ему употреблять определенные продукты. Несмотря на тщетные попытки лечения, ежедневный рацион мужчины остается чрезвычайно ограниченным.

35-летний Томас из Великобритании Фото: William Lailey/SWNS

"Однажды я попытался приготовить бутерброд с яйцом и колбасой, но как только сделал глоток, как меня стошнило примерно на 3 метра через всю комнату", — рассказал Шеридан агентству SWNS.

История болезни

Родители Томаса говорят, что их сын начал отказываться от определенных продуктов в возрасте 18 месяцев. Однажды малыш просто "закрыл рот", и все попытки накормить его фруктами и овощами терпели неудачу.

В школе британцу разрешали идти домой на обед, чтобы съесть тост, поскольку он не мог питаться в столовой. Во взрослом возрасте отвращение к определенным продуктам помешало ему вести нормальный образ жизни и значительно усложнило поиск работы.

"В последний раз, когда я работал в течение 10 дней, похудел на 9,5 килограммов", — рассказал Томас.

35-летний Шеридан сейчас пытается собрать 8000 долларов на гипнотерапию, хотя нет гарантий, что это поможет вылечиться. По словам специалистов, человек с ARFID испытывает истинный страх перед определенными продуктами. Это состояние может привести к серьезному дефициту питательных веществ, потере веса и социальной изоляции.

Лечение обычно включает когнитивно-поведенческую терапию, а в некоторых случаях и медикаментозное лечение сопутствующих тревожных расстройств. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине, который поделился, как обычный заказ вегетарианского блюда в ресторане неожиданно привел к серьезной ссоре с кузеном. Родственник воспринял выбор блюда как личное оскорбление, и конфликт между ними затянулся.

Между тем в Великобритании 26-летняя Саффрон Босвелл уже десять лет не готовит дома и живет исключительно на фастфуде. Ежедневно она тратит до 60 фунтов стерлингов на еду из кафе, ресторанов и доставку, потому что считает такой образ жизни не только удобным, но и экономически выгодным.

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