Чоловік протягом 35 років ніколи не їв фруктів та овочів: що з ним сталося (фото)

Томас Шерідан, який страждає на розлад харчування (ARFID), розповів, що сама думка про споживання фруктів, овочів, яєць чи м'яса викликає в нього нудоту. Чоловік, якому зараз 35 років, з дитинства їсть лише білий хліб, сухі сніданки та солодощі. Це серйозно вплинуло на його здоров'я та працездатність.

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Детальніше про незвичний випадок пише видання Oddity Central.

35-річний Томас з Великої Британії дотримується обмеженого щоденного раціону, який зазвичай складається з двох буханок білого хліба, трьох мисок сухих сніданків та великої кількості желейних цукерок.

Дивний раціон

Через одноманітне харчування йому доводиться приймати протеїнові та вітамінні добавки, аби урізноманітнити свій раціон, але всі спроби закінчувалися невдачею.

Кілька років тому безробітному британцю діагностували розлад харчової поведінки, який заважає йому вживати певні продукти. Попри марні спроби лікування, щоденний раціон чоловіка залишається надзвичайно обмеженим.

35-річний Томас з Великої Британії Фото: William Lailey/SWNS

"Одного разу я спробував приготувати бутерброд з яйцем і ковбасою, але щойно зробив ковток, як мене знудило приблизно на 3 метри через всю кімнату", — розповів Шерідан агентству SWNS.

Історія хвороби

Батьки Томаса кажуть, що їхній син почав відмовлятися від певних продуктів у віці 18 місяців. Одного дня малюк просто "закрив рот", і всі спроби нагодувати його фруктами та овочами зазнавали невдачі.

У школі британцю дозволяли йти додому на обід, щоб з'їсти тост, оскільки він не міг харчуватися в їдальні. У дорослому віці відраза до певних продуктів завадила йому вести нормальний спосіб життя й значно ускладнила пошук роботи.

"Останнього разу, коли я працював протягом 10 днів, схуднув на 9,5 кілограмів", — розповів Томас.

35-річний Шерідан зараз намагається зібрати 8000 доларів на гіпнотерапію, хоча немає гарантій, що це допоможе вилікуватися. За словами фахівців, людина з ARFID відчуває істинний страх перед певними продуктами. Цей стан може призвести до серйозного дефіциту поживних речовин, втрати ваги та соціальної ізоляції.

Лікування зазвичай включає когнітивно-поведінкову терапію, а в деяких випадках й медикаментозне лікування супутніх тривожних розладів. У важких випадках може знадобитися госпіталізація.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, який поділився, як звичайне замовлення вегетаріанської страви в ресторані несподівано призвело до серйозної сварки з кузеном. Родич сприйняв вибір страви як особисту образу, і конфлікт між ними затягнувся.

Тим часом у Великій Британії 26-річна Саффрон Босвелл уже десять років не готує вдома й живе виключно на фастфуді. Щодня вона витрачає до 60 фунтів стерлінгів на їжу з кафе, ресторанів і доставку, бо вважає такий спосіб життя не лише зручним, а й економічно вигідним.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.