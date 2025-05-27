Женщина купила дом мечты: зайдя внутрь, вся ее семья начала плакать (фото)

31-летняя Алексис Джонсон, которая работает в сфере пиара, осуществила мечту четырех поколений своей семьи, приобретя дом в Сент-Луисе, что в американском штате Миссури.

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Видео с реакцией родственников на этот сюрприз собрало семь миллионов просмотров в TikTok и стало вирусным.

Джонсон стала первой в семье, кто приобрел собственное жилье после смерти прабабушки. Трогательный момент воссоединения семейства под одной крышей растрогал многих людей.

"У нас не было дома для всей семьи с тех пор, как умерла моя прабабушка. Тогда я была еще маленькой. Это была цель, которую я ставила перед собой годами, получив важный опыт", — рассказала Джонсон изданию Newsweek.

Дом мечты

В кадре можно увидеть пустой коридор дома с баннером на лестнице — "Добро пожаловать домой". Когда Джонсон встречает родню сверху, они кричат от восторга и плачут от радости.

По данным Pew Research Center, проживание нескольких поколений в одном доме стабильно растет в США с 1970-х годов. С 1971 по 2021 год количество людей, живущих в таких домохозяйствах, выросло в четыре раза — с 7% до 18% от всего населения страны.

"Никто из моей ближайшей семьи не имел дома после смерти прабабушки, поэтому я стала первой, кто сломал этот цикл. Для меня честь собрать семью под одной крышей и иметь возможность проводить больше времени с дедушкой и бабушкой. Смех и воспоминания бесконечны. Это принесло столько спокойствия", — добавила Джонсон.

Американка осуществила мечту поколений Фото: TikTok

Видео с подписью "Год спустя. Это до сих пор лучший день моей жизни" собрало более 1,3 миллиона лайков и 14 тысяч комментариев.

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