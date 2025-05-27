Жінка купила будинок мрії: зайшовши всередину, вся її родина почала плакати (фото)

31-річна Алексіс Джонсон, яка працює у сфері піару, здійснила мрію чотирьох поколінь своєї родини, придбавши дім у Сент-Луїсі, що в американському штаті Міссурі.

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Відео з реакцією родичів на цей сюрприз зібрало сім мільйонів переглядів у TikTok й стало вірусним.

Джонсон стала першою в родині, хто придбав власне житло після смерті прабабусі. Цей момент возз'єднання сімейства під одним дахом зворушив багатьох людей.

"Ми не мали дому для всієї родини відтоді, як померла моя прабабуся. Тоді я була ще маленькою. Це була мета, яку я ставила перед собою роками, отримавши важливий досвід", — розповіла Джонсон виданню Newsweek.

Будинок мрії

У кадрі можна побачити порожній коридор будинку з банером на сходах — "Ласкаво просимо додому". Коли Джонсон зустрічає рідню зверху, вони кричать від захоплення та плачуть від радості.

За даними Pew Research Center, проживання кількох поколінь в одному будинку стабільно зростає у США з 1970-х років. З 1971 по 2021 рік кількість людей, що живуть у таких домогосподарствах, зросла в чотири рази — з 7% до 18% від всього населення країни.

"Ніхто з моєї найближчої родини не мав будинку після смерті прабабусі, тому я стала першою, хто зламав цей цикл. Для мене честь зібрати родину під одним дахом і мати можливість проводити більше часу з дідусем і бабусею. Сміх та спогади безкінечні. Це принесло стільки спокою", — додала Джонсон.

Американка здійснила мрію поколінь Фото: TikTok

Відео з підписом "Рік потому. Це досі найкращий день мого життя" зібрало понад 1,3 мільйона вподобайок та 14 тисяч коментарів.

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Батьки збудували для Пенні Вілбі з Великої Британії мінібудинок просто у власному саду, щоб вона могла зекономити на оренді. Нещодавно жінка провела віртуальну екскурсію своїм помешканням та поділилася враженнями в TikTok.

Тим часом у місті Дірі, що в американському штаті Айдахо, батько звернув увагу на покинутий залізничний вагон на сусідній фермі. Йому спало на думку, що з нього можна зробити щось оригінальне. На той момент він і гадки не мав, що ця ідея переросте у прибутковий проєкт, здатний забезпечити його дітей настільки, що їм більше не доведеться працювати — якщо тільки вони самі цього не захочуть.

Крім того, ми писали, як під час ремонту першого поверху свого будинку господар несподівано натрапив на історичну знахідку. Це була рукописна записка, залишена за стіною ще у 1989 році.