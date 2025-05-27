Женщина думала, что кормит "дружественного" бобра, а потом узнала правду (фото)

Британская туристка Нисса Шарма из Манчестера думала, что кормит бобра в Праге, но оказалось, что это была нутрия. Женщина узнала правду, когда показала фотографии своим родственникам.

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Видео встречи с животным собрало более 1,3 миллиона просмотров в TikTok.

Во время прогулки по набережной чешской столицы женщина увидела животное у камней и решила его покормить сэндвичами.

"Я путешествовала в Прагу, чтобы исследовать город подробнее, поскольку была здесь несколько раз, но никогда не гуляла у берегов. На этот раз решила прогуляться к воде и увидела животное, которое подплыло близко к камням, где могут стоять люди", — рассказала Шарма.

Думала, что это бобер

Сначала туристка была уверена в своей правоте: "Предположила, что это бобер. Как по мне, они выглядят где-то так, хотя я не очень много знаю о бобрах, кроме того, что они живут в реках".

Женщина никогда раньше не видела бобра в реальной жизни, но их часто изображают дружественными в медиа, поэтому она начала кормить зверька сэндвичами.

Британка кормила "дружественного бобра" сэндвичами, но это была нутрия Фото: TikTok

Правда раскрылась лишь спустя несколько недель дома: "Когда показала видео родителям, они меня поправили. Оказалось, что кормила не бобра, а грызуна, которого называют нутрией. Было так смешно, что я хвасталась перед семьей, как кормила бобра, а оказалось, что это то, что чехи называют водяной крысой".

Риск для людей

К слову, эксперты предупреждают о потенциальных рисках контакта с нутриями, которые могут переносить туберкулез и другие заболевания.

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