Жінка думала, що годує "дружнього" бобра, а потім дізналась правду (фото)

Британська туристка Нісса Шарма з Манчестера думала, що годує бобра в Празі, але виявилося, що це була нутрія. Жінка дізналась правду, коли показала фотографії своїм родичам.

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Відео зустрічі з твариною зібрало понад 1,3 мільйона переглядів у TikTok.

Під час прогулянки набережною чеської столиці жінка побачила тварину біля каміння і вирішила її погодувати сендвічами.

"Я подорожувала до Праги, щоб дослідити місто детальніше, оскільки була тут кілька разів, але ніколи не гуляла біля берегів. Цього разу вирішила прогулятися до води й побачила тварину, яка підплила близько до каміння, де можуть стояти люди", — розповіла Шарма.

Думала, що це бобер

Спочатку туристка була впевнена у своїй правоті: "Припустила, що це бобер, оскільки, як на мене, вони виглядають десь так, хоча я не дуже багато знаю про бобрів, окрім того, що вони живуть у річках".

Жінка ніколи раніше не бачила бобра в реальному житті, але їх часто зображують дружніми в медіа, тому вона почала годувати звірятко сендвічами.

Британка годувала "дружнього бобра" сендвічами, але то була нутрія Фото: TikTok

Правда розкрилася лише через кілька тижнів вдома: "Коли показала відео батькам, вони мене поправили. Виявилося, що годувала не бобра, а гризуна, якого називають нутрією. Було так смішно, що я хвалилася перед сім'єю, як годувала бобра, а виявилося, що це те, що чехи називають водяним щуром".

Ризик для людей

До слова, експерти попереджають про потенційні ризики контакту з нутріями, які можуть переносити туберкульоз та інші захворювання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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