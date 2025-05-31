Кошка породы сфинкс удивила свою хозяйку неожиданным подарком (фото)

Владелица кошки породы сфинкс, которую зовут Ксеной, рассмешила интернет-пользователей, когда заметила, что питомица не просто набирала вес, а была беременной.

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Соответствующее видео стало вирусным в TikTok.

На кадрах видно кошку без шерсти, которая облизывает свой заметно раздутый живот, а затем — двух новорожденных котят, которые прижались к матери.

"Удивлялась, почему моя кошка так толстеет. Думала, что перекармливаю ее. Да, мы оставляем и родителей, и малышей", — написала автор в видео.

Кошка неожиданно родила

В комментариях под видео появились веселые реакции от пользователей TikTok.

"Они отвратительно милые", — написал один из зрителей.

"Сырая курица родила еще больше цыплят", — пошутил другой пользователь.

"Мне нравится, как на ее животе совсем нет морщин", — прокомментировал третий.

"Это самые милые создания на свете", — добавил еще один зритель.

"Почему люди считают таких кошек уродливыми? Для меня они очаровательны", — высказался следующий.

Кстати, кошки породы сфинкс отличаются от других отсутствием шерсти и морщинистой кожей. Они чрезвычайно социальные, умные и энергичные. Беременность у них обычно длится от 63 до 65 дней. При этом увеличивается живот, повышается аппетит и меняется поведение.

Кошка родила двух котят Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Хозяйка показала кота с "самыми большими" в мире щеками. Автор истории проконсультировалась с ветеринарами и выяснила, что щеки увеличиваются у котов из-за избытка тестостерона. Со временем они станут меньше, поскольку домашнего любимца кастрировали.

В другой публикации 33-летняя Дженнифер из Северной Ирландии рассказала, что ее "самый умный в мире" кот Скай ежедневно в 15:00 уходит из дома. Как выяснилось, домашний любимец встречает ее детей из школы.

А вот американка Мэдди из Луизианы вернулась домой и увидела странную картину: ее пес Уиллоу и кот Эш оказались вместе закрытыми в клетке.