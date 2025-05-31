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Кішка породи сфінкс здивувала свою хазяйку несподіваним подарунком (фото)

Лиса кішка несподівано народила кошенят
Фото: BullyCatsUK | Instagram | Кішка породи сфінкс несподівано народила кошенят

Власниця кішки породи сфінкс, яку звуть Ксеною, розсмішила інтернет-користувачів, коли помітила, що вихованка не просто набирала вагу, а була вагітною.

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Відповідне відео стало вірусним у TikTok.

На кадрах видно кішку без шерсті, яка облизує свій помітно роздутий живіт, а потім — двох новонароджених кошенят, які пригорнулися до матері.

"Дивувалася, чому моя кішка так товстішає. Думала, що перегодовую її. Так, ми залишаємо і батьків, і малюків", — написала авторка у відео.

Кішка несподівано народила

У коментарях під відео з’явились веселі реакції від користувачів TikTok.

  • "Вони огидно милі", — написав один з глядачів.
  • "Сира курка народила ще більше курчат", — пожартував інший користувач.
  • "Мені подобається, як на її животі зовсім немає зморшок", — прокоментував третій.
  • "Це найміліші створіння на світі", — додав ще один глядач.
  • "Чому люди вважають таких кішок потворними? Для мене вони чарівні", — висловився наступний.

До речі, кішки породи сфінкс вирізняються з-поміж інших відсутністю шерсті та зморшкуватою шкірою. Вони надзвичайно соціальні, розумні та енергійні. Вагітність у них зазвичай триває від 63 до 65 днів. При цьому збільшується живіт, підвищується апетит та змінюється поведінка.

Власниця не розуміла, чому кішка товстішає, поки та не народила малюків Fullscreen
Кішка народила двох кошенят
Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Хазяйка показала кота з "найбільшими" у світі щоками. Авторка історії проконсультувалась з ветеринарами й з’ясувала, що щоки збільшуються у котів через надлишок тестостерону. З часом вони стануть меншими, оскільки домашнього улюбленця кастрували.
  • В іншій публікації 33-річна Дженніфер з Північної Ірландії розповіла, що її "найрозумніший у світі" кіт Скай щодня о 15:00 йде з дому. Як з’ясувалося, домашній улюбленець зустрічає її дітей зі школи.

А от американка Медді з Луїзіани повернулася додому і побачила дивну картину: її пес Віллоу та кіт Еш опинилися разом зачиненими в клітці.