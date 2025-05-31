Кішка породи сфінкс здивувала свою хазяйку несподіваним подарунком (фото)

Власниця кішки породи сфінкс, яку звуть Ксеною, розсмішила інтернет-користувачів, коли помітила, що вихованка не просто набирала вагу, а була вагітною.

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Відповідне відео стало вірусним у TikTok.

На кадрах видно кішку без шерсті, яка облизує свій помітно роздутий живіт, а потім — двох новонароджених кошенят, які пригорнулися до матері.

"Дивувалася, чому моя кішка так товстішає. Думала, що перегодовую її. Так, ми залишаємо і батьків, і малюків", — написала авторка у відео.

Кішка несподівано народила

У коментарях під відео з’явились веселі реакції від користувачів TikTok.

"Вони огидно милі", — написав один з глядачів.

"Сира курка народила ще більше курчат", — пожартував інший користувач.

"Мені подобається, як на її животі зовсім немає зморшок", — прокоментував третій.

"Це найміліші створіння на світі", — додав ще один глядач.

"Чому люди вважають таких кішок потворними? Для мене вони чарівні", — висловився наступний.

До речі, кішки породи сфінкс вирізняються з-поміж інших відсутністю шерсті та зморшкуватою шкірою. Вони надзвичайно соціальні, розумні та енергійні. Вагітність у них зазвичай триває від 63 до 65 днів. При цьому збільшується живіт, підвищується апетит та змінюється поведінка.

Кішка народила двох кошенят Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Хазяйка показала кота з "найбільшими" у світі щоками. Авторка історії проконсультувалась з ветеринарами й з’ясувала, що щоки збільшуються у котів через надлишок тестостерону. З часом вони стануть меншими, оскільки домашнього улюбленця кастрували.

В іншій публікації 33-річна Дженніфер з Північної Ірландії розповіла, що її "найрозумніший у світі" кіт Скай щодня о 15:00 йде з дому. Як з’ясувалося, домашній улюбленець зустрічає її дітей зі школи.

А от американка Медді з Луїзіани повернулася додому і побачила дивну картину: її пес Віллоу та кіт Еш опинилися разом зачиненими в клітці.