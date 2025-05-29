Мужчина нашел посреди леса "застывший во времени" дом с сюрпризом внутри (фото)

Британский урбанист Шон Пайпер обнаружил в заброшенном с 2020 года доме коллекцию латунных пряжек и другие антикварные предметы. Дом "застыл во времени" после смерти хозяйки.

Related video

Об этом пишет издание What's The Jam.

Пайпер сделал необычную находку во время осмотра заброшенного дома. Мужчина заметил там коллекцию разнообразных латунных пряжек, проникнув внутрь через окно второго этажа. По его словам, помещение стояло пустым с 2020 года.

Сюрприз в доме

Также Шон нашел вазу с засушенными цветами, старинные книги и пустые бутылки. По его предположению, все эти предметы предыдущая жительница использовала для создания особого антуража.

"Домовладелица покинула жилье не так давно, но оно как будто "застыло во времени". Все осталось так, будто хозяйка просто вышла на минутку", — поделился впечатлениями исследователь.

Мужчина заметил коллекцию разнообразных латунных пряжек Фото: Seanurbex

Пайпер отметил, что старинные предметы, вероятно, принадлежали старой женщине, которая имела страсть к коллекционированию антиквариата и созданию уютной атмосферы в своем доме.

Реакция сети

Энтузиаст поделился фотографиями своего открытия в Instagram. Пользователи сети начали оставлять под снимками свои комментарии.

"Там было много заросшей земли и несколько ржавых машин";

"Казался таким мирным";

"Внутри дома все остается застывшим во времени";

"Латунь, висевшая на камине, стала изюминкой";

"Дом был тщательно украшен женщиной, которая жила там одна".

Заброшенный дом в Великобритании Фото: Seanurbex

Напомним, ранее Фокус писал о таких интересных историях:

В Великобритании родители построили для Пенни Уилби миниатюрный дом прямо у себя в саду, чтобы помочь дочери сэкономить на жилье. Недавно женщина провела виртуальную экскурсию по своему уютному жилищу и поделилась впечатлениями в TikTok.

А в городе Дири, штат Айдахо (США), отец обратил внимание на заброшенный железнодорожный вагон на соседней ферме. Мужчине пришла в голову идея превратить его в нечто необычное. Тогда он еще не подозревал, что этот замысел впоследствии станет прибыльным бизнесом, который позволит его детям жить без необходимости работать.

Также мы рассказывали о хозяине, который во время ремонта первого этажа своего дома наткнулся на неожиданную историческую находку — рукописную записку, оставленную за стеной еще в 1989 году.