Чоловік знайшов посеред лісу "застиглий у часі" будинок з сюрпризом всередині (фото)

Британський урбаніст Шон Пайпер виявив у покинутому з 2020 року будинку колекцію латунних пряжок та інші антикварні предмети. Будинок "застиг у часі" після смерті господарки.

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Про це пише видання What's The Jam.

Пайпер зробив незвичайну знахідку під час оглядин покинутого будинку. Чоловік помітив там колекцію різноманітних латунних пряжок, проникнувши всередину через вікно другого поверху. За його словами, помешкання стояло пусткою з 2020 року.

Сюрприз у будинку

Також Шон знайшов вазу із засушеними квітами, старовинні книги та порожні пляшки. За його припущенням, всі ці предмети попередня мешканка використовувала для створення особливого антуражу.

"Домовласниця покинула житло не так давно, але воно начебто "застигло в часі". Все залишилося так, ніби хазяйка просто вийшла на хвилинку", — поділився враженнями дослідник.

Чоловік помітив колекцію різноманітних латунних пряжок Фото: Seanurbex

Пайпер зазначив, що старовинні предмети, ймовірно, належали старій жінці, яка мала пристрасть до колекціонування антикваріату та створення затишної атмосфери у своєму домі.

Реакція мережі

Ентузіаст поділився фотографіями свого відкриття в Instagram. Користувачі мережі почали залишати під знімками свої коментарі.

"Там було багато зарослої землі та кілька іржавих машин";

"Здавався таким мирним";

"Усередині будинку все залишається застиглим у часі";

"Латунь, що висіла на каміні, стала родзинкою";

"Будинок був ретельно прикрашений жінкою, яка жила там сама".

Покинутий будинок у Великій Британії Фото: Seanurbex

Нагадаємо, раніше Фокус писав про такі цікаві історії:

У Великій Британії батьки збудували для Пенні Вілбі мініатюрний будинок просто у себе в саду, щоб допомогти доньці зекономити на житлі. Нещодавно жінка провела віртуальну екскурсію своїм затишним помешканням і поділилася враженнями в TikTok.

А в місті Дірі, штат Айдахо (США), батько звернув увагу на покинутий залізничний вагон на сусідній фермі. Чоловікові спала на думку ідея перетворити його на щось незвичайне. Тоді він ще не підозрював, що цей задум згодом стане прибутковим бізнесом, який дозволить його дітям жити без потреби працювати.

Також ми розповідали про господаря, який під час ремонту першого поверху свого будинку натрапив на несподівану історичну знахідку — рукописну записку, залишену за стіною ще у 1989 році.