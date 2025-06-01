Женщина проверила свой гараж и нашла там "незваных гостей" с потомством (фото)

Американка Виктория нашла в своем гараже бездомную кошку с тремя рыжими котятами, которые спрятались в картонной коробке. Несмотря на первоначальный шок, женщина сразу начала помогать испуганным животным.

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Реакция автора видео стала вирусной в TikTok, собрав более 5,3 миллиона просмотров.

"Я знаю, что ты боишься, все в порядке. Никто вас не будет трогать, малыши", — говорит женщина в кадре, пытаясь успокоить пушистиков. Подпись к ролику лаконична: "Посмотрите, что я нашла в своем гараже. Не знаю, откуда они появились, но здесь малыши в безопасности".

Мнения в комментариях

В комментариях Виктория рассказала о своих намерениях: "Мама и ее малыши будут счастливы здесь. У меня большой гараж, много еды и воды. К тому же я живу на семи акрах земли".

Пользователи сети оценили заботу американки. "О, этот страх в глазах кошки... Она будто говорит: "Пожалуйста, не причиняйте нам вреда". Котам действительно трудно в этом мире. Спасибо за любовь к ним", — написал один из зрителей.

Другие юзеры начали шутить: "Она пугается, потому что ее первый котенок — рыжий", а кто-то добавил: "Все рыжие? Она вскоре будет умолять вас посидеть с ними".

Эксперты советуют людям, которые нашли бездомных животных, предоставлять им достаточно свободного пространства и пищи, а также обращаться за помощью к местным организациям защиты животных.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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