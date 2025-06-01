Жінка перевірила свій гараж й знайшла там "незваних гостей" з потомством (фото)

Американка Вікторія знайшла у своєму гаражі безпритульну кішку з трьома рудими кошенятами, які сховалися в картонній коробці. Попри початковий шок, жінка одразу почала допомагати переляканим тваринам.

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Реакція авторки відео стала вірусною в TikTok, зібравши понад 5,3 мільйона переглядів.

"Я знаю, що ти боїшся, все гаразд. Ніхто вас не чіпатиме, малюки", — говорить жінка у кадрі, намагаючись заспокоїти пухнастиків. Підпис до ролика лаконічний: "Подивіться, що я знайшла у своєму гаражі. Не знаю, звідки вони з'явилися, але тут малеча в безпеці".

Думки в коментарях

У коментарях Вікторія розповіла про свої наміри: "Мама та її малюки будуть щасливі тут. У мене великий гараж, багато їжі та води. До того ж я живу на семи акрах землі".

Користувачі мережі оцінили турботу американки. "О, цей страх в очах кішки… Вона ніби каже: "Будь ласка, не завдайте нам шкоди". Котам справді важко у цьому світі. Дякую за любов до них", — написав один з глядачів.

Інші юзери почали жартувати: "Вона лякається, бо її перше кошеня — руде", а хтось додав: "Всі руді? Вона незабаром благатиме вас посидіти з ними".

Експерти радять людям, які знайшли безпритульних тварин, надавати їм достатньо вільного простору та їжі, а також звертатися за допомогою до місцевих організацій з порятунку тварин.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

23-річна Грейсі Бетчер з американського штату Техас поділилася зворушливим відео — моментом першої зустрічі її малюка з мопсом. На кадрах видно, як дитина обережно наближається до собаки й ніжно його обіймає. Та найбільше користувачів TikTok вразила реакція самого мопса — він, здається, буквально завмер від подиву. Відео миттєво стало вірусним і зібрало тисячі переглядів.

А тим часом інша власниця собак вирішила для забави зробити ДНК-тест своїм улюбленцям — і результати стали справжнім сюрпризом.

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