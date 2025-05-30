Мужчина заметил "муравьев" у себя дома, а потом узнал, что это на самом деле (фото)

Американец заметил возле своего дома скопление крылатых насекомых и обратился за помощью к одному из интернет-форумов, надеясь, что это не термиты. К сожалению, его худшие опасения подтвердились.

Related video

О своем опыте он рассказал на Reddit.

"Пожалуйста, скажите, что это не то, о чем я думаю. Подпорная стена не соединена с моим домом, но находится достаточно близко, что вызывает ужас", — отмечает мужчина в посте, опубликовав фотографию деревянной стены, покрытой крылатыми муравьями.

Позиция участников форума

Реакция пользователей сети была сокрушительной. "Если вы думаете, что это термиты, тогда это именно то, о чем вы подумали", — прокомментировал один из них. Другой добавил: "Я вам сочувствую, эту проблему трудно устранить".

Вместе с тем, специалист по борьбе с вредителями дал надежду: "Это, безусловно, термиты, но они, как правило, не ищут пищу в древесине, а пытаются проникнуть в землю, чтобы создать колонию. Так что у вас есть немного времени, прежде чем это станет большой проблемой".

Американец обнаружил термитов возле дома Фото: Reddit

По данным компании Orkin, в США насчитывается более 40 видов термитов. Эти крылатые насекомые появляются на стадии размножения после дождей или в теплую влажную погоду.

Домовладелец сообщил, что пока видел термитов только в саду, но вызвал дезинсектора для проверки.

Напомним, ранее Фокус писал:

Как навсегда вывести из дома муравьев без дихлофоса? Благодаря определенным ароматическим растениям можно эффективно и экологически отпугивать этих насекомых.

Кроме того, рой из 20 тысяч пчел "оккупировал" частный дом: как с ними справились.

Также мы рассказывали о том, какие комнатные растения избавят дом от плесени и влаги.