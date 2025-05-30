Чоловік помітив "мурах" в себе вдома, а потім дізнався, що це насправді (фото)

Американець помітив біля свого будинку скупчення крилатих комах і звернувся за допомогою до одного з інтернет-форумів, сподіваючись, що це не терміти. На жаль, його найгірші побоювання підтвердилися.

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Про свій досвід він розповів на Reddit.

"Будь ласка, скажіть, що це не те, про що я думаю. Підпірна стіна не з'єднана з моїм будинком, але знаходиться досить близько, що викликає жах", — зазначає чоловік у дописі, опублікувавши фотографію дерев'яної стіни, вкритої крилатими мурахами.

Позиція учасників форуму

Реакція користувачів мережі була нищівною. "Якщо ви думаєте, що це терміти, тоді це саме те, про що ви подумали", — прокоментував один з них. Інший додав: "Я вам співчуваю, цю проблему важко усунути".

Разом з тим, фахівець з боротьби зі шкідниками дав надію: "Це, безумовно, терміти, але вони, як правило, не шукають їжу в деревині, а намагаються проникнути в землю, щоб створити колонію. Тож у вас є трохи часу, перш ніж це стане великою проблемою".

Американець виявив термітів біля будинку Фото: Reddit

За даними компанії Orkin, в США налічується понад 40 видів термітів. Ці крилаті комахи з'являються на стадії розмноження після дощів або в теплу вологу погоду.

Домовласник повідомив, що поки бачив термітів лише в саду, але викликав дезінсектора для перевірки.

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