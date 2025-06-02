Женщина нашла могилу возле своего дома, а потом благодаря фотографиям раскрыла правду

Новая владелица дома во Флориде, США, нашла в своем дворе могилу собаки, которую звали Хани, а позже увидела в доме трогательные фотографии домашнего любимца предыдущих хозяев.

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Женщина поделилась своим открытием в TikTok.

33-летняя Кристал Кастилло из Майами переехала в новый дом в 2024 году. Исследуя задний двор, она нашла надгробие, где было выгравировано имя — Хани. "Я видела только надгробный камень. Это дало представление о том, как эту собаку любили", — рассказала Кастилло.

Фотографии собаки

Через несколько месяцев женщина сделала еще одно открытие, которое дополнило эту историю новыми деталями. "Фотографии лежали в шкафу на запыленной верхней полке, где осталось несколько различных предметов, таких как винты и старые инструкции", — пояснила она.

Хани любила играть со своей игрушкой Фото: TikTok

На найденных снимках изображена собака породы колли — домашний любимец отдыхал в том самом доме, где теперь живет Кастилло. Особенно трогало женщину то, что рядом с питомцем всегда лежала игрушка Бини Бейби.

Реакция зрителей

"Вот почему я кремировал свое животное, я не смог бы оставить его, если бы куда-то переезжал", — написал один из комментаторов;

Другой добавил: "RIP всем домашним животным, которых пришлось оставить, когда дома продали";

"Именно поэтому я начала кремировать своих домашних любимцев. Я похоронила нескольких и не могла больше этого делать. Спасибо, что сохранили память", — призналась одна из пользовательниц.

Многие люди поделились собственными историями. "На моей ферме есть кладбище домашних животных от предыдущих владельцев. Они прожили здесь 30 лет и имели несколько собак. С любовью ухаживаю за кладбищем. Моя любимица теперь покоится рядом с ними", — рассказал один фермер.

Надгробие на могиле собаки Фото: TikTok

Это видео быстро стало вирусным, собрав более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев от пользователей TikTok.

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