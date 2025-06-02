Жінка знайшла могилу біля свого будинку, а потім завдяки фотографіям розкрила правду

Нова власниця будинку у Флориді, США, знайшла на своєму подвір'ї могилу собаки, якого звали Хані, а згодом побачила в будинку зворушливі фотографії домашнього улюбленця попередніх господарів.

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Жінка поділилася своїм відкриттям у TikTok.

33-річна Крістал Кастілло з Маямі переїхала у новий будинок у 2024 році. Досліджуючи задній двір, вона знайшла надгробок, де було викарбуване ім'я — Хані. "Я бачила лише надгробний камінь. Це дало уявлення про те, як цього собаку любили", — розповіла Кастілло.

Фотографії собаки

Через кілька місяців жінка зробила ще одне відкриття, яке доповнити цю історію новими деталями. "Фотографії лежали в шафі на запиленій верхній полиці, де залишилося кілька різних предметів, таких як гвинти й старі інструкції", — пояснила вона.

Хані любила гратися зі своєю іграшкою Фото: TikTok

На знайдених знімках зображена собака породи колі — домашній улюбленець відпочивав в тому самому будинку, де тепер живе Кастілло. Особливо зворушувало жінку те, що поруч із вихованцем завжди лежала іграшка Біні Бейбі.

Реакція глядачів

"Ось чому я кремував свою тварину, я не зміг би залишити його, якби кудись переїжджав", — написав один із коментаторів;

Інший додав: "RIP усім домашнім тваринам, яких довелося залишити, коли будинки продали";

"Саме тому я почала кремувати своїх домашніх улюбленців. Я поховала кількох й не могла більше цього робити. Дякую, що зберегли пам'ять", — зізналася одна з користувачок.

Багато людей поділилися власними історіями. "На моїй фермі є кладовище домашніх тварин від попередніх власників. Вони прожили тут 30 років і мали кілька собак. З любов'ю доглядаю за кладовищем. Моя улюблениця тепер спочиває поруч з ними", — розповів один фермер.

Надгробок на могилі собаки Фото: TikTok

Це відео швидко стало вірусним, зібравши понад 100 тисяч переглядів та сотні коментарів від користувачів TikTok.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

70-річний британський пенсіонер та колекціонер Джон Тернер, переглядаючи мішки з благодійними пожертвами, несподівано знайшов рідкісну срібну монету, датовану 1813 роком.

А британський урбаніст Шон Пайпер натрапив на колекцію латунних пряжок та інші антикварні речі в будинку, покинутому з 2020 року. Оселя залишилася майже недоторканою з моменту смерті її власниці — ніби час у ній зупинився.

Також ми розповідали про господаря, який під час ремонту першого поверху свого будинку натрапив на несподівану історичну знахідку — рукописну записку, залишену за стіною ще у 1989 році.