Девочке сказали съесть свой ужин: папа не был готов к ее немому "ответу"

Лола из Миссури бросила на отца грозный взгляд во время обеда, когда ее заставляли поесть. Эмоциональной реакцией дочери поделилась мать, опубликовав видео в социальных сетях.

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Ролик с драматической сценой собрал более 5 миллионов просмотров в Instagram.

Пейдж Огл из Миссури продемонстрировала запись, на которой ребенок сидит в кресле с размазанной по рту едой и бросает отцу настоящий "убийственный" взгляд. "Мой муж сказал, чтобы она съела свое блюдо. Вот, что побудило ее сделать злое выражение лица", — подписала это видео мать.

Смешная сцена за столом

По словам 30-летней женщины, конфликт возник из-за банальной ситуации. "Лола требовала больше йогурта, а муж мягко напомнил ей: "Ты должна съесть макароны, прежде чем получишь больше йогурта". Именно тогда мы увидели полные гнева глаза", — рассказала Огл.

Лола разозлилась на отца Фото: Instagram

Она объяснила, что дочь обычно хорошо ест, но в последнее время стала более самостоятельной. "Теперь, когда она стала более смышленой, начала говорить нам, что должно быть на ужин. Она не всегда с радостью относится к заменам", — добавила мама.

Мнения пользователей сети

Это видео спровоцировало массу комментариев от родителей, которые сталкивалась с подобными конфликтами.

"У меня такой же ребенок. Умеет закатывать глаза до самого затылка", — написал один пользователь;

Другой шутит: "Мой сын так делает. Когда я говорю ему "нет", он отвечает: "Скажи "да". Хорошо, ты победил";

"Очевидно, это яростное отторжение пищи является обрядом посвящения для малышей. Пристальные взгляды и закатывание глаз уже впечатляют — я могу только представить, на что она будет способна, когда станет подростком", — прокомментировала Пейдж.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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А вот молодая мама Шайенн Пернелл из небольшого городка Калифорния, что в штате Миссури (США), опубликовала видео, на котором показала, как изменилось ее тело после рождения ребенка. Однако вирусным ролик стал вовсе не из-за трансформации — зрителей особенно поразила реакция ее мужа.

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