Дівчинці сказали з'їсти свою вечерю: тато не був готовий до її німої "відповіді"

Лола з Міссурі кинула на батька грізний погляд під час обіду, коли її змушували поїсти. Емоційною реакцією доньки поділилась матір, опублікувавши відео в соціальних мережах.

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Ролик з драматичною сценою зібрав понад 5 мільйонів переглядів в Instagram.

Пейдж Огл з Міссурі продемонструвала запис, на якому дитина сидить у кріслі з розмазаною по роту їжею та кидає батькові справжній "вбивчий" погляд. "Мій чоловік сказав, щоб вона з'їла свою страву. Ось, що спонукало її зробити злий вираз обличчя", — підписала це відео матір.

Смішна сцена за столом

За словами 30-річної жінки, конфлікт виник через банальну ситуацію. "Лола вимагала більше йогурту, а чоловік м'яко нагадав їй: "Ти повинна з’їсти макарони, перш ніж отримаєш більше йогурту". Саме тоді ми побачили повні гніву очі", — розповіла Огл.

Лола розізлилась на батька Фото: Instagram

Вона пояснила, що донька зазвичай добре їсть, але останнім часом стала більш самостійною. "Тепер, коли вона стала більш тямущою, почала казати нам, що має бути на вечерю. Вона не завжди з радістю ставиться до замін", — додала мама.

Думки користувачів мережі

Це відео спровокувало масу коментарів від батьків, які стикалась з подібними конфліктами.

"У мене така сама дитина. Вміє закочувати очі до самої потилиці", — написав один користувач;

Інший жартує: "Мій син так робить. Коли я кажу йому "ні", він відповідає: "Скажи "так". Добре, ти переміг";

"Очевидно, це запекле відторгнення їжі є обрядом посвячення для малюків. Пильні погляди й закочування очей вже вражають — я можу тільки уявити, на що вона буде здатною, коли стане підлітком", — прокоментувала Пейдж.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Коннор Лодж дозволив своїй 2-річній доньці приготувати йому каву, але дуже швидко пошкодував про це рішення. Чоловік регулярно ділиться моментами з родинного життя на своїй сторінці в TikTok, і одне з його останніх відео стрімко набрало популярність, зібравши тисячі переглядів і вподобайок.

А от молода мама Шайєнн Пернелл із невеличкого містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), опублікувала відео, на якому показала, як змінилося її тіло після народження дитини. Однак вірусним ролик став зовсім не через трансформацію — глядачів особливо вразила реакція її чоловіка.

Крім того, мама запитала у 6-річної дочки, чи та щаслива: дитина відповіла одним словом.