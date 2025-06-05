Пара встретилась на одну ночь, чтобы хорошо "оттянуться": теперь у них 11 детей (фото)

Алисия и Джош Догерти из Нью-Йорка, США, стали звездами социальных сетей. Они регулярно рассказывают публике о своей повседневной жизни, в частности воспитании 11 детей. Только на питание супругам приходится тратить $1000 еженедельно.

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Как выяснилось, парочка съехалась всего через два дня после знакомства, а теперь воспитывает четырех биологических детей, Зои, Дэша, Бодхи и Харли, а также семерых усыновленных: Алекса, Джеймса, Джордана, Джейсона, Патрика, Бри и Дейшона.

11 бутербродов на завтрак

Алисия регулярно демонстрирует процесс приготовления пищи для такой большой семьи. Ее распорядок дня включает приготовление на завтрак 11 бутербродов, упаковку индивидуальных ланч-боксов с закусками и сервировку стола — все это нужно сделать еще до отправки детей в школу.

Алисия Догерти воспитывает 11 детей Фото: TikTok

Блюда, которые готовит Алисия, напоминают меню в буфете, но для многодетной матери это обычная рутина.

Подписчики тщательно следят за стилем жизни многодетной матери, часто пишут комментарии и шутят.

Публичное обсуждение

"Вам надо постараться, чтобы найти билеты на один самолет", — смеется один из участников обсуждения;

"Вы замечательная мама!" — прокомментировала другие зрительница;

"Еда на вид очень вкусно! Такая милая мама", — написал следующий юзер;

"Как вам это удается?" — поинтересовался еще один.

Семья Догерти доказала, что даже привычную ежедневную рутину можно превратить в интересный контент, который приносит миллионы просмотров.

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