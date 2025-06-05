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Пара зустрілась на одну ніч, щоб добре "відтягнутись": тепер в них 11 дітей (фото)

Сім'я Догерті з'їхалася через два дні знайомства і тепер виховує 11 дітей
Фото: TikTok | Алісія та Джош Догерті з Нью-Йорка

Алісія та Джош Догерті з Нью-Йорка, США, стали зірками соціальних мереж. Вони регулярно розказують публіці про своє повсякденне життя, зокрема виховання 11 дітей. Лише на харчування подружжю доводиться витрачати $1000 щотижня.

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Незвична сімейка вже зібрала понад 7,5 мільйонів підписників в TikTok.

Як з’ясувалося, парочка з'їхалася всього через два дні після знайомства, а тепер виховує чотирьох біологічних дітей, Зої, Деша, Бодхі та Харлі, а також семеро всиновлених: Алекса, Джеймса, Джордана, Джейсона, Патріка, Брі та Дейшона.

11 бутербродів на сніданок

Алісія регулярно демонструє процес приготування їжі для такої великої родини. Її розпорядок дня включає приготування на сніданок 11 бутербродів, пакування індивідуальних ланч-боксів із закусками та сервірування столу — все це треба зробити ще до відправлення дітей до школи.

Подружжя з Нью-Йорка виховує 11 дітей Fullscreen
Алісія Догерті виховує 11 дітей
Фото: TikTok

Страви, які готує Алісія, нагадують меню в буфеті, але для багатодітної матері це звичайна рутина.

Підписники ретельно стежать за стилем життя багатодітної матері, часто пишуть коментарі та жартують.

Публічне обговорення

  • "Вам треба постаратися, щоб знайти квитки на один літак", — сміється один з учасників обговорення;
  • "Ви чудова мама!" — прокоментувала інші глядачка;
  • "Їжа на вигляд дуже смачно! Така мила мама", — написав наступний юзер;
  • "Як вам це вдається?" — поцікавився ще один.

Родина Догерті довела, що навіть звичну щоденну рутину можна перетворити на цікавий контент, який приносить мільйони переглядів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

А 30-річна Брайді Чейз із Великої Британії під час зйомки свого тренування з альпінізму випадково зафільмувала доленосну зустріч. Коли вона невдало спробувала піднятися на скелю й впала, їй на допомогу прийшов 28-річний Ланс Ноуд. Відео цієї миті швидко стало вірусним у TikTok.