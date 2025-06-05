Пара зустрілась на одну ніч, щоб добре "відтягнутись": тепер в них 11 дітей (фото)
Алісія та Джош Догерті з Нью-Йорка, США, стали зірками соціальних мереж. Вони регулярно розказують публіці про своє повсякденне життя, зокрема виховання 11 дітей. Лише на харчування подружжю доводиться витрачати $1000 щотижня.
Незвична сімейка вже зібрала понад 7,5 мільйонів підписників в TikTok.
Як з’ясувалося, парочка з'їхалася всього через два дні після знайомства, а тепер виховує чотирьох біологічних дітей, Зої, Деша, Бодхі та Харлі, а також семеро всиновлених: Алекса, Джеймса, Джордана, Джейсона, Патріка, Брі та Дейшона.
11 бутербродів на сніданок
Алісія регулярно демонструє процес приготування їжі для такої великої родини. Її розпорядок дня включає приготування на сніданок 11 бутербродів, пакування індивідуальних ланч-боксів із закусками та сервірування столу — все це треба зробити ще до відправлення дітей до школи.
Страви, які готує Алісія, нагадують меню в буфеті, але для багатодітної матері це звичайна рутина.
Підписники ретельно стежать за стилем життя багатодітної матері, часто пишуть коментарі та жартують.
Публічне обговорення
- "Вам треба постаратися, щоб знайти квитки на один літак", — сміється один з учасників обговорення;
- "Ви чудова мама!" — прокоментувала інші глядачка;
- "Їжа на вигляд дуже смачно! Така мила мама", — написав наступний юзер;
- "Як вам це вдається?" — поцікавився ще один.
Родина Догерті довела, що навіть звичну щоденну рутину можна перетворити на цікавий контент, який приносить мільйони переглядів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Пара одружилася через тиждень після знайомства: це дивовижно, як склалась їхня доля.
- 38-річний малайзієць Зайрі Амір познайомився зі своєю майбутньою дружиною абсолютно випадково — просто запитав у неї, як дістатися до пральні. Несподівана розмова переросла в роман, який завершився весіллям.
А 30-річна Брайді Чейз із Великої Британії під час зйомки свого тренування з альпінізму випадково зафільмувала доленосну зустріч. Коли вона невдало спробувала піднятися на скелю й впала, їй на допомогу прийшов 28-річний Ланс Ноуд. Відео цієї миті швидко стало вірусним у TikTok.