Пара зустрілась на одну ніч, щоб добре "відтягнутись": тепер в них 11 дітей (фото)

Алісія та Джош Догерті з Нью-Йорка, США, стали зірками соціальних мереж. Вони регулярно розказують публіці про своє повсякденне життя, зокрема виховання 11 дітей. Лише на харчування подружжю доводиться витрачати $1000 щотижня.

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Як з’ясувалося, парочка з'їхалася всього через два дні після знайомства, а тепер виховує чотирьох біологічних дітей, Зої, Деша, Бодхі та Харлі, а також семеро всиновлених: Алекса, Джеймса, Джордана, Джейсона, Патріка, Брі та Дейшона.

11 бутербродів на сніданок

Алісія регулярно демонструє процес приготування їжі для такої великої родини. Її розпорядок дня включає приготування на сніданок 11 бутербродів, пакування індивідуальних ланч-боксів із закусками та сервірування столу — все це треба зробити ще до відправлення дітей до школи.

Алісія Догерті виховує 11 дітей Фото: TikTok

Страви, які готує Алісія, нагадують меню в буфеті, але для багатодітної матері це звичайна рутина.

Підписники ретельно стежать за стилем життя багатодітної матері, часто пишуть коментарі та жартують.

Публічне обговорення

"Вам треба постаратися, щоб знайти квитки на один літак", — сміється один з учасників обговорення;

"Ви чудова мама!" — прокоментувала інші глядачка;

"Їжа на вигляд дуже смачно! Така мила мама", — написав наступний юзер;

"Як вам це вдається?" — поцікавився ще один.

Родина Догерті довела, що навіть звичну щоденну рутину можна перетворити на цікавий контент, який приносить мільйони переглядів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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