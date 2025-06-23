"Лабубу-мобиль" за $200 тысяч, замеченный в Одессе, уже разбился в ДТП (видео)

Транспортное средство, увешанное популярными игрушками, заметили на улицах города. Недавно появилась информация, что авто попало в аварию.

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Местные паблики в социальных сетях написали о появлении белой Audi с десятками игрушек Лабубу — персонажа популярной серии дизайнерских фигурок под брендом Pop Mart, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом.

"Лабубу-Audi уже в Украине. Машина сегодня будет стоить 200 тысяч долларов", — заявил в кадре водитель чудо-машины, добавив, что игрушки можно приобрести отдельно.

На других видео можно увидеть, что горожане подходят к автомобилю, чтобы сфотографироваться.

Игрушка Лабубу, в чем секрет

На вид это маленькое, пушистое существо с большими глазами и зубами, которое имеет одновременно милый и немного зловещий вид. В зависимости от коллекции, изображается в разных костюмах и образах — от русалки до космонавта.

Игрушки Лабубу Фото: Getty Images

Модель игрушки очень популярна среди коллекционеров в Китае, Японии, Корее, а в последнее время — и в Украине. Фигурки выпускаются ограниченными сериями, чаще всего в формате blind box (закрытая коробочка, где заранее неизвестно, какая именно модель попадется).

Некоторые виды Лабубу считаются редкими и могут стоить сотни долларов на вторичном рынке.

Лабубу-мобиль попал в ДТП

В понедельник, 23 июня, появилось видео ДТП, в которое попал курьезный автомобиль. Пока нет деталей, повлияет ли это на заявленную владельцем цену автомобиля.

Напомним, ранее Фокус писал:

Что такое игрушки Лабубу и почему они так популярны.

Также мы рассказывали об украинке, которая получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику.

Кроме того, продажи игрушек Лабубу бьют рекорды: производитель перегнал создателей Barbie и Transformers.