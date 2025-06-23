"Лабубу-мобіль" за $200 тисяч, помічений в Одесі, уже розбився у ДТП (відео)

Транспортний засіб, обвішаний популярними іграшками, помітили на вулицях міста. Нещодавно у мережі з’явилась інформація, що авто потрапило в аварію.

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Місцеві пабліки у соціальних мережах написали про появу білої Audi з десятками іграшок Лабубу — персонажа популярної серії дизайнерських фігурок під брендом Pop Mart, створений гонконзьким дизайнером Касінгом Лунгом.

"Лабубу-Audi уже в Україні. Машина сьогодні буде коштувати 200 тисяч доларів", — заявив у кадрі водій чудо-машини, додавши, що іграшки можна придбати окремо.

На інших відео можна побачити, що містяни підходять до автомобіля, щоб сфотографуватися.

Іграшка Лабубу, в чому секрет

На вигляд це маленька, пухнаста істота з великими очима та зубами, яка має водночас милий і трішки зловісний вигляд. Залежно від колекції, зображується в різних костюмах і образах — від русалки до космонавта.

Іграшки Лабубу Фото: Getty Images

Модель іграшки дуже популярна серед колекціонерів у Китаї, Японії, Кореї, а останнім часом — і в Україні. Фігурки випускаються обмеженими серіями, найчастіше у форматі blind box (закрита коробочка, де заздалегідь невідомо, яка саме модель трапиться).

Деякі види Лабубу вважаються рідкісними та можуть коштувати сотні доларів на вторинному ринку.

Лабубу-мобіль попав у ДТП

У понеділок, 23 червня, з'явилось відео ДТП, в яке потрапив курйозний автомобіль. Поки що немає деталей, чи це вплине на заявлену власником ціну автомобіля.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Що таке іграшки Лабубу і чому вони такі популярні.

Також ми розповідали про українку, яка отримала в подарунок Лабубу й нарвалась на критику.

Крім того, продаж іграшок Лабубу б'є рекорди: виробник перегнав творців Barbie та Transformers.