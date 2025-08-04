Жители Австралии "объявили войну" McDonald's: зачем протестуют против новых заведений

Австралийцы выступают против планов McDonald's открыть 50 новых ресторанов до 2026 года. Жители считают, что гигант быстрого питания уничтожает локальную идентичность и лишь охотится за дорогой землей.

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Как сообщает Daily Mail, в ряде австралийских городов жители активно протестуют против расширения сети McDonald's, которая планирует открыть 50 новых ресторанов до конца 2026 года. Люди выступают против застройки жилых кварталов, называя это не борьбой за бургеры, а за землю.

Несмотря на то, что сеть уже имеет более 1 тысячи 50 заведений в стране, новые проекты вызывают все больше сопротивления. В Сиднее компания подала заявку на строительство 24/7-ресторана в реставрированном викторианском здании в Ньютауне — вблизи популярного местного ресторана. Это вызвало новую волну протестов из-за опасений потери локального колорита.

В городе Редферн McDonald's не удалось реализовать проект из-за возражений местной общины, полиции и представителей коренного населения. В Балгоуле заявление отклонила местная плановая комиссия из-за опасений пробок и роста антисоциального поведения.

В Мельбурне, в районе Даребин, жители также выступили против нового ресторана, который должен был появиться на пустующем участке. Причина — беспокойство относительно сохранения характера жилой зоны. В пригороде Брисбена — Хендри — проект, несмотря на предварительное одобрение городским советом, сейчас оспаривается в суде. Местная община собрала около 100 тысяч долларов для юридической борьбы.

Похожая ситуация — в Каламунде, что вблизи Перта, где McDonald's хочет построить заведение менее чем в километре от школ и детского сада.

В ответ на критику, менеджер по развитию компании Люк Хаммонд заявил, что новые рестораны создают рабочие места, в частности для молодежи, а McDonald's инвестирует в Австралии более 1 млрд долларов в продукцию местных поставщиков.

"Мы работаем в стране более 50 лет. Хотя мы и американская компания, мы поддерживаем австралийский бизнес", — заявил он.

Эксперт по маркетингу Барри Уркхарт считает, что противодействие расширению обусловлено тем, что McDonald's не воспринимается как часть местной культуры. "Бренд не является аутентичным или уникальным для Австралии, а попытки адаптировать дизайн к локальному ландшафту блокируются жесткой корпоративной политикой", — пояснил он.

Специалист также отметил: "McDonald's — это прежде всего бизнес недвижимости. Их успех базируется не на количестве проданных бургеров, а на владении землей, которую они сдают в аренду франчайзи".

Сопротивление McDonald's в Австралии существует еще с 1970-х годов, когда компания испытывала трудности с открытием ресторанов в Перте. Первое заведение в стране открылось в 1971 году на западе Сиднея. В некоторых районах, таких как Менли, сеть закрыла свои точки, уступив местным элитным заведениям, однако часть жителей выступает за возвращение фастфуда, в частности из-за удобства для туристов.

Недавно Фокус сообщал: McDonald's запретил вход детям до 16.

В начале июня работники фастфуда закрылись в помещении подземного перехода во время тревоги.

В Швеции работает McDonald's, где можно заказать любимые блюда стоя на лыжах.