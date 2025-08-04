Жителі Австралії "оголосили війну" McDonald's: навіщо протестують проти нових закладів

Австралійці виступають проти планів McDonald’s відкрити 50 нових ресторанів до 2026 року. Мешканці вважають, що гігант швидкого харчування знищує локальну ідентичність і лише полює за дорогою землею.

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Як повідомляє Daily Mail, у низці австралійських міст мешканці активно протестують проти розширення мережі McDonald’s, яка планує відкрити 50 нових ресторанів до кінця 2026 року. Люди виступають проти забудови житлових кварталів, називаючи це не боротьбою за бургери, а за землю.

Попри те, що мережа вже має понад 1 тисячу 50 закладів у країні, нові проєкти викликають дедалі більше опору. У Сіднеї компанія подала заявку на будівництво 24/7-ресторану в реставрованій вікторіанській будівлі в Ньютауні – поблизу популярного місцевого ресторану. Це спричинило нову хвилю протестів через побоювання втрати локального колориту.

У місті Редферн McDonald’s не вдалося реалізувати проєкт через заперечення місцевої громади, поліції та представників корінного населення. У Балгоулі заяву відхилила місцева планова комісія через побоювання заторів і зростання антисоціальної поведінки.

У Мельбурні, в районі Даребін, жителі також виступили проти нового ресторану, який мав з’явитися на порожній ділянці. Причина – занепокоєння щодо збереження характеру житлової зони. У передмісті Брісбена – Хендрі – проект попри попереднє схвалення міською радою наразі оскаржується в суді. Місцева громада зібрала близько 100 тисяч доларів для юридичної боротьби.

Схожа ситуація – у Каламунді, що поблизу Перта, де McDonald's хоче збудувати заклад менш ніж за кілометр від шкіл і дитячого садка.

У відповідь на критику, менеджер з розвитку компанії Люк Хаммонд заявив, що нові ресторани створюють робочі місця, зокрема для молоді, а McDonald's інвестує в Австралії понад 1 млрд доларів у продукцію місцевих постачальників.

"Ми працюємо в країні понад 50 років. Хоча ми й американська компанія, ми підтримуємо австралійський бізнес", – заявив він.

Експерт з маркетингу Баррі Уркхарт вважає, що протидія розширенню зумовлена тим, що McDonald’s не сприймається як частина місцевої культури. "Бренд не є автентичним або унікальним для Австралії, а спроби адаптувати дизайн до локального ландшафту блокуються жорсткою корпоративною політикою", – пояснив він.

Фахівець також наголосив: "McDonald’s – це передусім бізнес нерухомості. Їхній успіх базується не на кількості проданих бургерів, а на володінні землею, яку вони здають в оренду франчайзі".

Опір McDonald's в Австралії існує ще з 1970-х років, коли компанія зазнавала труднощів із відкриттям ресторанів у Перті. Перший заклад в країні відкрився у 1971 році на заході Сіднея. У деяких районах, таких як Менлі, мережа закрила свої точки, поступившись місцевим елітним закладам, однак частина мешканців виступає за повернення фастфуду, зокрема через зручність для туристів.

Нещодавно Фокус повідомляв: McDonald's заборонив вхід дітям до 16.

Напочатку червня працівники фастфуду зачинились в приміщенні підземного переходу під час тривоги.

У Швеції працює Mcdonald's, де можна замовити улюблені страви стоячи на лижах.