Дом доктора с мрачной историей: почему роскошный особняк стоит 30 лет пустым

Жуткий особняк XVII века в Южном Йоркшире, который местные называют одним из самых тревожных домов графства, вновь появился на рынке недвижимости. Уже более трех десятилетий он стоит в полном запустении из-за трагедии, которая оставила тень на всем районе.

Когда-то величественное поместье Ivy Farm, известное как "Дом доктора", расположенное в тихой деревне Хэмпол недалеко от Донкастера, сегодня выглядит как декорация к фильму о призраках. Об этом пишет The Sun.

С дронов видно, как плющ душит 400-летнюю кладку, стены рушатся, окна выпали, а природа медленно поглощает весь дом.

Почему особняк пустует столько лет

Тишина вокруг Ivy Farm объясняется трагической историей, связанной с его бывшим владельцем, а именно уважаемым психиатром доктором Нилом Сильвестером. В 1991 году его решение отпустить из-под охраны пациентку с опасным поведением привело к смерти ребенка. Это стало одной из самых громких трагедий в Йоркшире.

Тишина вокруг Ivy Farm объясняется трагической историей, связанной с его бывшим владельцем Фото: SWNS

24-летняя Кэрол Энн Барратт, ранее задержанная за угрозы ножом девочке в торговом центре, два дня спустя после освобождения смертельно ранила 11-летнюю Эмму Броди. Следственная комиссия позже назвала действия Сильвестера "серьезной ошибкой в клиническом суждении".

С тех пор дом, которым владел врач, словно застыл во времени. Ни один покупатель так и не рискнул вернуть его к жизни.

Что осталось внутри

На участке в 3,5 акра до сих пор можно увидеть заброшенные остатки бассейна, гаража на пять автомобилей и остатки других построек. Внутри, по словам городских исследователей, сохранилась "настоящая капсула времени":

редкие детали для спортивных автомобилей;

стопки психиатрических журналов;

ретро-выпуски Hi-Fi из 1970-х.

Все осталось на своих местах, будто владелец особняка ушел на минуту и больше никогда не вернулся.

Сколько стоит дом сейчас

Несмотря на состояние руин, особняк выставили за 395 000 фунтов стерлингов (22,2 млн гривен).

Он не является охраняемым памятником архитектуры, поэтому будущий владелец может полностью перестроить его. Но восстановление такого объекта станет колоссальным вызовом, как финансовым, так и эмоциональным.

Несмотря на состояние руин, особняк выставили за 395 000 фунтов стерлингов Фото: SWNS

Покупателем стоит помнить, что Ivy Farm остается символом былой трагедии. Его стены хранят историю, от которой местные жители до сих пор вздрагивают, и именно поэтому особняк уже 30 лет остается пустым.

