Будинок лікаря з трігічною історією: чому розкішний особняк стоїть 30 років порожнім

Моторошний особняк XVII століття в Південному Йоркширі, який місцеві називають одним із найбільш тривожних будинків графства, знову з'явився на ринку нерухомості. Уже понад три десятиліття він стоїть у повному запустінні через трагедію, яка залишила тінь на всьому районі.

Колись величний маєток Ivy Farm, відомий як "Дім лікаря", розташований у тихому селі Хемпол неподалік Донкастера, сьогодні виглядає як декорація до фільму про привидів. Про це пише The Sun.

З дронів видно, як плющ душить 400-річну кладку, стіни руйнуються, вікна випали, а природа повільно поглинає весь будинок.

Чому особняк пустує стільки років

Тиша навколо Ivy Farm пояснюється трагічною історією, пов'язаною з його колишнім власником, а саме поважним психіатром доктором Нілом Сільвестером. У 1991 році його рішення відпустити з-під охорони пацієнтку з небезпечною поведінкою призвело до смерті дитини. Це стало однією з найгучніших трагедій у Йоркширі.

Відео дня

Тиша навколо Ivy Farm пояснюється трагічною історією, пов'язаною з його колишнім власником Фото: SWNS

24-річна Керол Енн Барратт, раніше затримана за погрози ножем дівчинці в торгівельному центрі, через два дні після звільнення смертельно поранила 11-річну Емму Броді. Слідча комісія пізніше назвала дії Сільвестера "серйозною помилкою в клінічному судженні".

Відтоді будинок, яким володів лікар, немов застиг у часі. Жоден покупець так і не ризикнув повернути його до життя.

Що залишилося всередині

На ділянці в 3,5 акра досі можна побачити закинуті залишки басейну, гаража на п'ять автівок і рештки інших будівель. Всередині, за словами міських дослідників, збереглася "справжня капсула часу":

рідкісні деталі для спортивних автомобілів;

стопки психіатричних журналів;

ретро-випуски Hi-Fi з 1970-х.

Усе залишилося на своїх місцях, ніби власник особняка пішов на хвилину і більше ніколи не повернувся.

Скільки коштує будинок зараз

Незважаючи на стан руїн, особняк виставили за 395 000 фунтів стерлінгів (22,2 млн гривень).

Він не є пам'яткою архітектури, що охороняється, тому майбутній власник може повністю перебудувати його. Але відновлення такого об'єкта стане колосальним викликом, як фінансовим, так і емоційним.

Незважаючи на стан руїн, особняк виставили за 395 000 фунтів стерлінгів Фото: SWNS

Покупцем варто пам'ятати, що Ivy Farm залишається символом колишньої трагедії. Його стіни зберігають історію, від якої місцеві жителі досі здригаються, і саме тому маєток уже 30 років залишається порожнім.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Рідкісний котедж 19 століття на "острівці" серед доріг здивував покупців. Будинок, який став місцевою визначною пам'яткою, тепер продають за 310 тисяч фунтів стерлінгів, що на 40 тисяч дешевше, ніж попереднього разу.

Чоловік показав особняк із незвичайними колонами. Користувач Reddit, який щодня проїжджає повз цей будинок на велосипеді, поділився знімком і назвав будову "більмом на оці".

Також стало відомо, що лист із 900 слів допоміг родині отримати розкішний "будинок мрії" майже за пів ціни. 34-річна Еліза Джордано та її 40-річний чоловік Бен Хасті давно мріяли обміняти тісну квартиру на простору землю