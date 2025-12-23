Подозревают НЛО: в небе рядом с самолетом появился неизвестный объект (видео)
Пилот частного самолета сообщил о загадочном объекте, который он заметил во время полета на высоте нескольких тысяч футов над штатом Род-Айленд (США).
Необычное наблюдение якобы НЛО озадачило диспетчеров и других пилотов. На видео, опубликованном в октябре на YouTube-канале VASAviation, зафиксирован момент радиопереговоров между пилотом и диспетчерской службой международного аэропорта Т. Ф. Грин.
Мужчина рассказал, что рядом с крылом его самолета появился небольшой серебристый цилиндрический объект.
"Похоже, на маленький серебристый контейнер. Вы знаете, что это может быть?" — спросил пилот у диспетчеров.
По его словам, объект выглядел так, будто "стоял на месте" и не имел видимых креплений, тросов или элементов, характерных для дронов или метеозондов. Управление воздушным движением уточнило, что других сообщений о подобных объектах в этом районе не поступало, и предположило, что это мог быть дрон или воздушный шар.
Однако пилот с этим не согласился.
"Я не видел, чтобы к нему что-то было прикреплено. Он как бы парил там. Это было поразительно. Я не знаю, что это было", — отметил он.
Исчез без объяснений
Согласно записи переговоров, объект находился рядом с правым крылом самолета Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II на высоте около 3500 футов (примерно 1 км). Некоторое время он летел параллельно самолету, после чего исчез из поля зрения.
Реакция диспетчеров не заставила себя ждать. В эфире слышно, как один из сотрудников назвал происходящее "жутким", а затем прозвучала ироничная фраза: "Удачи с инопланетянами".
К обсуждению быстро подключились и другие пилоты, находившиеся поблизости.
"Я хочу ему поверить", — сказал один из них.
Федеральное управление гражданской авиации США ранее сообщало, что фиксирует все сообщения о неопознанных летающих объектах, если пилоты передают такую информацию диспетчерам. При наличии подтверждающих данных, включая радарные записи, сведения передаются в специализированные группы, занимающиеся изучением подобных явлений.
