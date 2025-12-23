Підозрюють НЛО: у небі поруч із літаком з'явився невідомий об'єкт (відео)

Пілот приватного літака повідомив про загадковий об'єкт, який він помітив під час польоту на висоті кількох тисяч футів над штатом Род-Айленд (США).

Незвичайне спостереження нібито НЛО спантеличило диспетчерів та інших пілотів. На відео, опублікованому в жовтні на YouTube-каналі VASAviation, зафіксовано момент радіопереговорів між пілотом і диспетчерською службою міжнародного аеропорту Т. Ф. Грін.

Чоловік розповів, що поруч із крилом його літака з'явився невеликий сріблястий циліндричний об'єкт.

"Схоже, на маленький сріблястий контейнер. Ви знаєте, що це може бути?" — запитав пілот у диспетчерів.

За його словами, об'єкт мав такий вигляд, ніби "стояв на місці" і не мав видимих кріплень, тросів або елементів, характерних для дронів або метеозондів. Управління повітряним рухом уточнило, що інших повідомлень про подібні об'єкти в цьому районі не надходило, і припустило, що це міг бути дрон або повітряна куля.

Відео дня

Однак пілот із цим не погодився.

"Я не бачив, щоб до нього щось було прикріплено. Він ніби ширяв там. Це було захопливо. Я не знаю, що це було", — зазначив він.

На знімку представлені польотні дані літака Фото: X (Twitter)

Зник без пояснень

Згідно із записом переговорів, об'єкт перебував поруч із правим крилом літака Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II на висоті близько 3500 футів (приблизно 1 км). Деякий час він летів паралельно літаку, після чого зник із поля зору.

Реакція диспетчерів не змусила себе чекати. В ефірі чутно, як один зі співробітників назвав те, що відбувається, "моторошним", а потім прозвучала іронічна фраза: "Удачі з інопланетянами".

До обговорення швидко долучилися й інші пілоти, які перебували поблизу.

"Я хочу йому повірити", — сказав один із них.

Федеральне управління цивільної авіації США раніше повідомляло, що фіксує всі повідомлення про непізнані летючі об'єкти, якщо пілоти передають таку інформацію диспетчерам. За наявності підтверджувальних даних, включно з радарними записами, відомості передають у спеціалізовані групи, що займаються вивченням таких явищ.

