Астронавт после 178 дней в космосе рассказал о "самой большой лжи" (фото)

Американский астронавт NASA Рон Гаран, проведший почти полгода на орбите Земли, рассказал о моменте, который навсегда изменил его взгляд на человечество, планету и собственную жизнь.

За 178 дней в космосе Гаран совершил 2842 витка вокруг Земли, наблюдая за ней из иллюминатора Международной космической станции. По его словам, именно там к нему пришло осознание, которое невозможно получить на поверхности планеты. Об этом пишет Unilad.

Астронавт рассказал о состоянии, известном как "эффект обзора". Обычно его испытывают люди, которые видят Землю из космоса целиком. Для Рона Гарана этот момент стал настоящим откровением.

Мужчина понял, что вид планеты сверху ясно показывает, насколько она хрупка и как тесно связана между собой вся жизнь на Земле. По его мнению, глобальное потепление, вырубка лесов и исчезновение некоторых видов животных являются одной большой проблемой, а не чем-то отдельным.

"Мы просто не воспринимаем себя как планету", — отметил астронавт.

Рон Гаран провел 178 на Международной космической станции Фото: NASA

Как "эффект обзора" меняет восприятие планеты

Описывая увиденное, Гаран вспоминал вспышки молний, похожие на папарацци, танцующие завесы полярных сияний и поразительную тонкость земной атмосферы. В тот момент его особенно поразило осознание того, что жизнь на Земле удерживается лишь "слоем, тонким, как бумага".

С высоты орбиты астронавт видел переливающуюся биосферу, наполненную жизнью, но не видел экономику и то чем занимаются люди. Именно это, по его мнению, стало самым отрезвляющим моментом. К нему пришло понимание, что созданные человеком системы ставят экономику выше самой основы жизни.

Гаран рассказал, что "эффект обзора" меняет восприятие планеты Фото: NASA

Подобный опыт стал для американца настоящим озарением и напоминанием о том, насколько человечество взаимозависимо.

Вернувшись на Землю, Рон Гаран продолжил работу над инициативами, направленными на создание более чистого, безопасного и мирного будущего. Он убежден, что человечеству необходимо пересмотреть свои приоритеты.

По его словам, люди должны перейти от мышления "экономика — общество — планета" к принципу "планета — общество — экономика". Только так, считает астронавт, возможен дальнейший эволюционный путь человечества.

