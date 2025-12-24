Астронавт після 178 днів у космосі розповів про "найбільшу брехню" (фото)

Американський астронавт NASA Рон Гаран, який провів майже пів року на орбіті Землі, розповів про момент, який назавжди змінив його погляд на людство, планету і власне життя.

За 178 днів у космосі Гаран здійснив 2842 витки навколо Землі, спостерігаючи за нею з ілюмінатора Міжнародної космічної станції. За його словами, саме там до нього прийшло усвідомлення, яке неможливо отримати на поверхні планети. Про це пише Unilad.

Астронавт розповів про стан, відомий як "ефект огляду". Зазвичай його відчувають люди, які бачать Землю з космосу цілком. Для Рона Гарана цей момент став справжнім одкровенням.

Чоловік зрозумів, що вид планети згори ясно показує, наскільки вона крихка і як тісно пов'язане між собою все життя на Землі. На його думку, глобальне потепління, вирубка лісів і зникнення деяких видів тварин є однією великою проблемою, а не чимось окремим.

"Ми просто не сприймаємо себе як планету", — зазначив астронавт.

Рон Гаран провів 178 на Міжнародній космічній станції Фото: NASA

Як "ефект огляду" змінює сприйняття планети

Описуючи побачене, Гаран згадував спалахи блискавок, схожі на папараці, завіси полярних сяйв, що танцюють, та вражаючу тонкість земної атмосфери. У той момент його особливо вразило усвідомлення того, що життя на Землі утримується лише "шаром, тонким, як папір".

З висоти орбіти астронавт бачив переливчасту біосферу, сповнену життям, але не бачив економіку і те, чим займаються люди. Саме це, на його думку, стало найбільш протверезним моментом. До нього прийшло розуміння, що створені людиною системи ставлять економіку вище за саму основу життя.

Гаран розповів, що "ефект огляду" змінює сприйняття планети Фото: NASA

Такий досвід став для американця справжнім осяянням і нагадуванням про те, наскільки людство взаємозалежне.

Повернувшись на Землю, Рон Гаран продовжив роботу над ініціативами, спрямованими на створення чистішого, безпечнішого і мирного майбутнього. Він переконаний, що людству необхідно переглянути свої пріоритети.

За його словами, люди мають перейти від мислення "економіка — суспільство — планета" до принципу "планета — суспільство — економіка". Тільки так, вважає астронавт, можливий подальший еволюційний шлях людства.

