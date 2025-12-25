Стюардесса рассказала, что раздражает пассажиров в праздники больше всего (фото)

Стюардесса с 14-летним стажем Барбара Бачильери рассказала, как сделать перелеты в самый напряженный период года более комфортными.

В преддверии рождественских и новогодних праздников авиакомпании готовятся к рекордному наплыву пассажиров. Аэропорты переполнены, рейсы задерживаются, а нервы у путешественников часто на пределе. Стюардесса, известная в соцсетях как Barbie Bac, поделилась советами, которые помогут путешественникам. Об этом пишет What's The Jam.

По словам Барбары, в 2025 году ожидается рекордное количество авиапутешественников, поэтому к поездкам стоит готовиться особенно тщательно.

Почему в аэропорт стоит приезжать заранее

Первый и самый важный совет по ее мнению, это приезжать в аэропорт раньше обычного. Очереди на досмотр и паспортный контроль в праздничные дни значительно длиннее, чем в другие периоды, и дополнительное время может спасти от лишнего стресса и риска опоздать на рейс.

Відео дня

Как одежда влияет на комфорт перелета

Второй совет касается одежды. Барбара рекомендует выбирать максимально удобные вещи, которые легко снимать и надевать. Лучше избегать металлических аксессуаров и сложных элементов.

Барбара дала три важных совета путешественникам Фото: Instagram

Лучше всего для полета подойдут спортивные штаны, леггинсы и мягкая обувь. Также она советует брать с собой куртку или толстовку, потому что в салоне самолета может быть прохладно.

Терпение и вежливость

Третий пункт немного отличается от предыдущих. Бортпроводница советует быть терпеливее и доброжелательнее.

В часы пик сотрудники аэропортов и экипажи самолетов работают в особенно сложных условиях. Задержки рейсов, по словам стюардессы, почти никогда не зависят от персонала, и вежливое отношение всегда воспринимается с благодарностью.

Отдельно Барбара дала рекомендации тем, кто летит с подарками. Она советует не упаковывать их заранее, чтобы при необходимости служба безопасности могла проверить содержимое без повреждения упаковки. Кроме того, правила перевозки предметов могут отличаться в зависимости от авиакомпании.

Забавный случай

В разговоре Барбара вспомнила и необычный случай из своей практики. Однажды пассажира в полном костюме Санта-Клауса едва не высадили из самолета.

Капитан настоял, чтобы мужчина переоделся в обычную одежду, поскольку служба безопасности должна четко идентифицировать пассажиров. Уже после взлета тот снова надел костюм, прошелся по салону с возгласами "Хо-хо-хо" и развеселил других путешественников, которые начали снимать происходящее на видео.

Барбара подчеркнула, что авиаперелеты не останавливаются даже в праздники. Некоторые рейсы вылетают буквально за несколько минут до полуночи, и пассажиры встречают Новый год в небе. На таких рейсах авиакомпании иногда устраивают небольшие торжества с шампанским и праздничным меню.

Ранее Фокус сообщал, что:

Бывшая стюардесса раскрыла темную сторону своей работы, из-за которой ее могут уволить. По ее словам, за малейшие "отклонения", от прыщей до пары лишних килограммов, сотрудников могут временно отстранять от полетов.

Пилот удивил соцсети своей зарплатой. Его доход за год превысил 450 тысяч долларов и мгновенно вызвал бурную реакцию в сети.

Также стало известно, что пилот попытался отключить двигатели самолета, что едва не привело к катастрофе.