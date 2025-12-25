Стюардесса рассказала, что раздражает пассажиров в праздники больше всего (фото)
Стюардесса с 14-летним стажем Барбара Бачильери рассказала, как сделать перелеты в самый напряженный период года более комфортными.
В преддверии рождественских и новогодних праздников авиакомпании готовятся к рекордному наплыву пассажиров. Аэропорты переполнены, рейсы задерживаются, а нервы у путешественников часто на пределе. Стюардесса, известная в соцсетях как Barbie Bac, поделилась советами, которые помогут путешественникам. Об этом пишет What's The Jam.
По словам Барбары, в 2025 году ожидается рекордное количество авиапутешественников, поэтому к поездкам стоит готовиться особенно тщательно.
Почему в аэропорт стоит приезжать заранее
Первый и самый важный совет по ее мнению, это приезжать в аэропорт раньше обычного. Очереди на досмотр и паспортный контроль в праздничные дни значительно длиннее, чем в другие периоды, и дополнительное время может спасти от лишнего стресса и риска опоздать на рейс.
Как одежда влияет на комфорт перелета
Второй совет касается одежды. Барбара рекомендует выбирать максимально удобные вещи, которые легко снимать и надевать. Лучше избегать металлических аксессуаров и сложных элементов.
Лучше всего для полета подойдут спортивные штаны, леггинсы и мягкая обувь. Также она советует брать с собой куртку или толстовку, потому что в салоне самолета может быть прохладно.
Терпение и вежливость
Третий пункт немного отличается от предыдущих. Бортпроводница советует быть терпеливее и доброжелательнее.
В часы пик сотрудники аэропортов и экипажи самолетов работают в особенно сложных условиях. Задержки рейсов, по словам стюардессы, почти никогда не зависят от персонала, и вежливое отношение всегда воспринимается с благодарностью.
Отдельно Барбара дала рекомендации тем, кто летит с подарками. Она советует не упаковывать их заранее, чтобы при необходимости служба безопасности могла проверить содержимое без повреждения упаковки. Кроме того, правила перевозки предметов могут отличаться в зависимости от авиакомпании.
Забавный случай
В разговоре Барбара вспомнила и необычный случай из своей практики. Однажды пассажира в полном костюме Санта-Клауса едва не высадили из самолета.
Капитан настоял, чтобы мужчина переоделся в обычную одежду, поскольку служба безопасности должна четко идентифицировать пассажиров. Уже после взлета тот снова надел костюм, прошелся по салону с возгласами "Хо-хо-хо" и развеселил других путешественников, которые начали снимать происходящее на видео.
Барбара подчеркнула, что авиаперелеты не останавливаются даже в праздники. Некоторые рейсы вылетают буквально за несколько минут до полуночи, и пассажиры встречают Новый год в небе. На таких рейсах авиакомпании иногда устраивают небольшие торжества с шампанским и праздничным меню.
