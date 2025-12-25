Стюардеса розповіла, що дратує пасажирів у свята найбільше (фото)

Стюардеса з 14-річним стажем Барбара Бачильєрі розповіла, як зробити перельоти в найнапруженіший період року комфортнішими.

Напередодні різдвяних і новорічних свят авіакомпанії готуються до рекордного напливу пасажирів. Аеропорти переповнені, рейси затримуються, а нерви у мандрівників часто на межі. Стюардеса, відома в соцмережах як Barbie Bac, поділилася порадами, які допоможуть мандрівникам. Про це пише What's The Jam.

За словами Барбари, у 2025 році очікується рекордна кількість авіамандрівників, тому до поїздок варто готуватися особливо ретельно.

Чому в аеропорт варто приїжджати заздалегідь

Перша і найважливіша порада, на її думку, це приїжджати в аеропорт раніше, ніж зазвичай. Черги на огляд і паспортний контроль у святкові дні значно довші, ніж в інші періоди, і додатковий час може врятувати від зайвого стресу та ризику запізнитися на рейс.

Як одяг впливає на комфорт перельоту

Друга порада стосується одягу. Барбара рекомендує обирати максимально зручні речі, які легко знімати й одягати. Краще уникати металевих аксесуарів і складних елементів.

Барбара дала три важливі поради мандрівникам Фото: Instagram

Найкраще для польоту підійдуть спортивні штани, легінси та м'яке взуття. Також вона радить брати з собою куртку або толстовку, бо в салоні літака може бути прохолодно.

Терпіння і ввічливість

Третій пункт трохи відрізняється від попередніх. Бортпровідниця радить бути терплячішою та доброзичливішою.

У години пік співробітники аеропортів та екіпажі літаків працюють в особливо складних умовах. Затримки рейсів, за словами стюардеси, майже ніколи не залежать від персоналу, і ввічливе ставлення завжди сприймається з вдячністю.

Окремо Барбара дала рекомендації тим, хто летить із подарунками. Вона радить не упаковувати їх заздалегідь, щоб за потреби служба безпеки могла перевірити вміст без пошкодження упаковки. Крім того, правила перевезення предметів можуть відрізнятися залежно від авіакомпанії.

Кумедний випадок

У розмові Барбара згадала і незвичайний випадок зі своєї практики. Одного разу пасажира в повному костюмі Санта-Клауса ледь не висадили з літака.

Капітан наполіг, щоб чоловік переодягнувся у звичайний одяг, оскільки служба безпеки має чітко ідентифікувати пасажирів. Уже після зльоту той знову одягнув костюм, пройшовся салоном із вигуками "Хо-хо-хо" та розвеселив інших мандрівників, які почали знімати те, що відбувається, на відео.

Барбара підкреслила, що авіаперельоти не зупиняються навіть у свята. Деякі рейси вилітають буквально за кілька хвилин до опівночі, і пасажири зустрічають Новий рік у небі. На таких рейсах авіакомпанії іноді влаштовують невеликі урочистості з шампанським і святковим меню.

