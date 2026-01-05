Послание, отправленное "людьми из будущего": что скрывает загадочный код

Один из самых загадочных эпизодов в истории наблюдений НЛО в Великобритании снова оказался в центре внимания. Речь идет о так называемом инциденте в лесу Рендлшем в графстве Саффолк.

Событие произошло более 40 лет назад и до сих пор не получило однозначного объяснения. Документ впоследствии был рассекречен и стал одним из ключевых доказательств инцидента. Об этой истории вспоминает Daily Star.

В конце декабря сотрудники службы безопасности базы ВВС США, расположенной неподалеку, сообщили о странных оранжевых огнях, опустившихся на землю среди деревьев. Позже заместитель командира базы Вудбридж подполковник Чарльз Холт направил официальный рапорт в Министерство обороны США, описав необычное явление.

Сержант Джеймс У. Пеннистон, один из военных, находившихся на месте событий, утверждает, что не только видел неопознанный объект, но и прикоснулся к нему. По его словам, в тот момент в его сознание телепатически был "загружен" некий код. Долгие годы Пеннистон хранил эту информацию в тайне, а спустя почти четыре десятилетия опубликовал ее в книге "Загадка Рендлшема: Хронология".

Обнародованный код представляет собой последовательность чисел, координат и фраз Фото: Reddit

Обнародованный код представляет собой последовательность чисел, координат и фраз. Некоторые из указанных точек, по мнению исследователей, соответствуют древним историческим местам по всему миру, включая районы Ближнего Востока, Южной Америки и Азии. В тексте также упоминается "год происхождения 8100" и загадочная формулировка, которую интерпретируют как послание от будущего человечества.

Исследование человечества 666 8100

52.0942532N 13.131269W (Примечание: Эта координата может быть записана неточно, поскольку указывает на Атлантический океан, что может свидетельствовать о возможной ошибке в исходном сообщении или его интерпретации.)

Непрерывное развитие планетарного прогресса???

Четвертая координата Продолжить UQS CbPR ДО

16.763177N 89.117768W, 34.800272N 111.843567W, 29.977836N 31.131649E, 14.701505S 75.167043W, 36.256845N 117.100632E, 37.110195N 25.372281E

Глаза Твоих Глаз

Начальная точка 52.0942532N 13.131269W

Год происхождения 8100

Другой участник событий, бывший сотрудник службы безопасности ВВС США Джон Берроуз, рассказывал, что видел в лесу объект, напоминавший маяк с зелеными, красными и белыми огнями. По его словам, яркая вспышка света озарила поляну, после чего в воздух поднялся красный овальный объект, стремительно исчезнувший над верхушками деревьев.

Журналист и исследователь доктор Дэвид Кларк, добившийся публикации архивных материалов по делу Рендлшема, отмечает, что происшествие до сих пор остается загадкой. По его словам, нет убедительных доказательств, которые бы окончательно объяснили, что именно наблюдали военные в ту ночь.

