Послання, надіслане "людьми з майбутнього": що приховує загадковий код

Один із найзагадковіших епізодів в історії спостережень НЛО у Великій Британії знову опинився в центрі уваги. Йдеться про так званий інцидент у лісі Рендлшем у графстві Саффолк.

Подія сталася понад 40 років тому і досі не отримала однозначного пояснення. Документ згодом був розсекречений і став одним із ключових доказів інциденту. Про цю історію згадує Daily Star.

Наприкінці грудня співробітники служби безпеки бази ВПС США, розташованої неподалік, повідомили про дивні помаранчеві вогні, що опустилися на землю серед дерев. Пізніше заступник командира бази Вудбрідж підполковник Чарльз Холт надіслав офіційний рапорт до Міністерства оборони США, описавши незвичайне явище.

Цей документ згодом був розсекречений і став одним із ключових доказів інциденту.

Сержант Джеймс У. Пенністон, один із військових, які перебували на місці подій, стверджує, що не тільки бачив непізнаний об'єкт, а й доторкнувся до нього. За його словами, в той момент у його свідомість телепатично був "завантажений" якийсь код. Довгі роки Пенністон зберігав цю інформацію в таємниці, а через майже чотири десятиліття опублікував її в книзі "Загадка Рендлшема: Хронологія".

Відео дня

Оприлюднений код являє собою послідовність чисел, координат і фраз Фото: Reddit

Оприлюднений код являє собою послідовність чисел, координат і фраз. Деякі із зазначених точок, на думку дослідників, відповідають стародавнім історичним місцям по всьому світу, включно з районами Близького Сходу, Південної Америки та Азії. У тексті також згадується "рік походження 8100" і загадкове формулювання, яке інтерпретують як послання від майбутнього людства.

Дослідження людства 666 8100

52.0942532N 13.131269W (Примітка: Цю координату може бути записано неточно, оскільки вона вказує на Атлантичний океан, що може свідчити про можливу помилку у вихідному повідомленні або його інтерпретації).

Безперервний розвиток планетарного прогресу????

Четверта координата Продовжити UQS CbPR ДО

16.763177N 89.117768W, 34.800272N 111.843567W, 29.977836N 31.131649E, 14.701505S 75.167043W, 36.256845N 117.100632E, 37.110195N 25.372281E

Очі Твоїх Очей

Початкова точка 52.0942532N 13.131269W

Рік походження 8100

Інший учасник подій, колишній співробітник служби безпеки ВПС США Джон Берроуз, розповідав, що бачив у лісі об'єкт, що нагадував маяк із зеленими, червоними і білими вогнями. За його словами, яскравий спалах світла осяяв галявину, після чого в повітря піднявся червоний овальний об'єкт, який стрімко зник над верхівками дерев.

Журналіст і дослідник доктор Девід Кларк, який домігся публікації архівних матеріалів у справі Рендлшема, зазначає, що подія досі залишається загадкою. За його словами, немає переконливих доказів, які б остаточно пояснили, що саме спостерігали військові тієї ночі.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей.

Чорне кільце над Діснейлендом переполошило інтернет. Користувачі намагалися зрозуміти, що саме з'явилося в небі рано вранці

Також стало відомо, що таємничі спалахи світла на фотографіях 1950-х років можуть бути НЛО.