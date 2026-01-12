Супруги поражены тем, что десятилетиями хранилось на их чердаке (фото)

Супружеская пара, занявшаяся ремонтом викторианского углового дома, была ошеломлена тем, что обнаружила на чердаке, куда они поднялись впервые с момента покупки жилья.

Рози и Бен, которым чуть больше двадцати лет, живут в торцевом доме в ряду террасной застройки и активно документируют процесс ремонта в соцсетях. По их словам, чердак оказался буквально усыпан предметами из прошлого, словно кто-то внезапно покинул дом, оставив за собой фрагменты целой жизни. Находками супруги поделились в одном из своих видео в TikTok.

"Мы наконец поднялись на чердак и увидели все это разбросанным по полу", — написали они под серией фотографий. Пара предложила подписчикам представить, какую из находок они бы оставили себе.

Находки на чердаке

Первым предметом, привлекшим внимание, стал детский металлический стул с поролоновой обивкой, покрытой плесенью.

"Чье-то детство осталось здесь", — отметили Рози и Бен. Рядом лежал старый дневник, исписанный сплетнями и заметками, принадлежавший, как выяснилось, бывшей жительнице дома по имени Кейт.

Дневник с записями и сплетнями Фото: TikTok Старинные часы с 400-дневным механизмом Фото: TikTok

Молодые хозяева дома даже поинтересовались у аудитории, стоит ли читать его дальше.

Среди других находок оказались акустическая гитара без струн, часы с так называемым 400-дневным механизмом под стеклянным куполом, серебряное колье в форме сердца в подарочной коробке и белый клатч с цветочным узором. Пара предположила, что украшения могли быть связаны с каким-то важным событием из прошлого.

Бокалы для коньяка Martell Фото: TikTok Серебряное колье в форме сердца Фото: TikTok

Особенно Рози и Бен обрадовали два бокала для коньяка Martell, их они сразу решили оставить себе. Также на чердаке нашлись чайник, зеркало в цветочной раме и плитка для ванной, которую хозяева в шутку назвали "очень в стиле 80-х". Завершала список находок книга — роман "Пристань Ханны", изданный в 1989 году.

Реакция соцсетей

История быстро вызвала отклик у пользователей. Многие признались, что находки напомнили им дома бабушек и дедушек и вызвали ностальгию. Другие настойчиво просили поделиться содержимым дневника.

"Салонная гитара. Стоит почистить и заменить струны, у меня самой такая есть, в конце концов передам своей племяннице";

"Я раньше возился с этими часами и постоянно попадал в большие неприятности, ха-ха";

"У меня такие же часы на туалетном столике, я унаследовала их от свекрови".

В ответ Рози и Бен опубликовали несколько страниц с детскими стихами и шутками, написанными, судя по всему, разными детьми. Некоторые фрагменты, как призналась пара, оказались "слишком сомнительными" для публикации.

В одной из записей говорилось о корове, ради которой поезд якобы сошел с рельсов. На другой странице утверждалось, что "моды и модницы правят миром", с неожиданными отсылками к музыке и поп-культуре 1980-х.

