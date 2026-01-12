Подружжя вражене тим, що десятиліттями зберігалося на їхньому горищі (фото)

Подружня пара, яка зайнялася ремонтом вікторіанського кутового будинку, була приголомшена тим, що виявила на горищі, куди вони піднялися вперше з моменту купівлі житла.

Розі та Бен, яким трохи більше ніж двадцять років, живуть у торцевому будинку в ряді терасної забудови й активно документують процес ремонту в соцмережах. За їхніми словами, горище виявилося буквально усипане предметами з минулого, немов хтось раптово покинув будинок, залишивши за собою фрагменти цілого життя. Знахідками подружжя поділилося в одному зі своїх відео в TikTok.

"Ми нарешті піднялися на горище і побачили все це розкиданим по підлозі", — написали вони під серією фотографій. Пара запропонувала підписникам уявити, яку зі знахідок вони б залишили собі.

Знахідки на горищі

Першим предметом, що привернув увагу, став дитячий металевий стілець із поролоновою оббивкою, вкритою цвіллю.

"Чиєсь дитинство залишилося тут", — зазначили Розі та Бен. Поруч лежав старий щоденник, списаний плітками і нотатками, що належав, як з'ясувалося, колишній мешканці будинку на ім'я Кейт.

Щоденник із записами та плітками Фото: TikTok Старовинний годинник із 400-денним механізмом Фото: TikTok

Молоді господарі будинку навіть поцікавилися в аудиторії, чи варто читати його далі.

Серед інших знахідок виявилися акустична гітара без струн, годинник із так званим 400-денним механізмом під скляним куполом, срібне кольє у формі серця в подарунковій коробці та білий клатч із квітковим візерунком. Пара припустила, що прикраси могли бути пов'язані з якоюсь важливою подією з минулого.

Келихи для коньяку Martell Фото: TikTok Срібне кольє у формі серця Фото: TikTok

Особливо Розі та Бена потішили два келихи для коньяку Martell, їх вони одразу вирішили залишити собі. Також на горищі знайшлися чайник, дзеркало у квітковій рамі та плитка для ванної, яку господарі жартома назвали "дуже в стилі 80-х". Завершувала список знахідок книжка — роман "Пристань Ханни", виданий 1989 року.

Реакція соцмереж

Історія швидко викликала відгук у користувачів. Багато хто зізнався, що знахідки нагадали їм будинки бабусь і дідусів і викликали ностальгію. Інші наполегливо просили поділитися вмістом щоденника.

"Салонна гітара. Варто почистити й замінити струни, у мене самої така є, зрештою передам своїй племінниці";

"Я раніше возився з цим годинником і постійно потрапляв у великі неприємності, ха-ха";

"У мене такий самий годинник на туалетному столику, я успадкувала його від свекрухи".

У відповідь Розі та Бен опублікували кілька сторінок із дитячими віршами та жартами, написаними, судячи з усього, різними дітьми. Деякі фрагменти, як зізналася пара, виявилися "занадто сумнівними" для публікації.

В одному із записів йшлося про корову, заради якої поїзд нібито зійшов з рейок. На іншій сторінці стверджувалося, що "моди і модниці правлять світом", з несподіваними відсиланнями до музики і поп-культури 1980-х.

