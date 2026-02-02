Решение 15-летней давности могло бы сделать вас миллиардером: что показывают расчеты

Если бы 15 лет назад вы рискнули и купили биткоин, то сегодня эта сумма могла бы превратиться в состояние, о котором большинство людей может только мечтать.

Многие люди помнят момент, когда впервые услышали о биткоине, и лишь скептически пожали плечами. Тогда криптовалюта казалась странной идеей для узкого круга энтузиастов. Сегодня это воспоминание у многих вызывает совсем другие эмоции. Об этом пишет Lad Bible.

Несколько лет назад мало кто мог представить, к чему это приведет. Даже сейчас, на фоне появления десятков новых токенов и громких провалов, осторожное отношение к криптовалютам кажется вполне оправданным. История знает немало примеров упущенных возможностей.

История с Лили Аллен

В 2009 году певица Лили Аллен планировала провести онлайн-трансляцию концерта и, как позже признавалась, получила предложение принимать оплату в биткоинах.

Тогда криптовалюта только появилась и воспринималась скорее как странный эксперимент. Аллен отказалась от этой идеи, посчитав ее несерьезной и рискованной. Спустя годы певица с иронией говорила, что могла бы заработать состояние, если бы согласилась.

Пицца за 10 000 биткоинов

В 2010 году программист Ласло Ханеч стал участником сделки, которая позже вошла в историю как Bitcoin Pizza Day. Парень предложил 10 000 биткоинов в обмен на две пиццы, которые обошлись примерно в 25 фунтов стерлингов (1400 гривен). На тот момент это была честная и даже полезная сделка, ведь биткоин почти не имел рыночной стоимости, а сам факт покупки реального товара за криптовалюту считался важным шагом для ее развития.

Парень предложил 10 000 биткоинов в обмен на две пиццы Фото: Instagram

Только годы спустя, когда курс биткоина взлетел, а эта покупка превратилась в символ "самой дорогой пиццы в мире" и напоминание о том, как стремительно может измениться ценность идеи.

Сколько можно было заработать

Тем не менее сухие цифры выглядят впечатляюще. По расчетам аналитиков Bankrate, инвестиция в 1000 долларов (примерно 43 тысячи гривен), сделанная в 2010 году, могла бы превратиться примерно в 1,62 миллиарда долларов (около 70 млрд гривен). Это при условии, что инвестор сумел сохранить актив и не продал его раньше времени.

Курс биткоина взлетел только годы спустя Фото: Unsplash

Даже более поздние вложения показывают разительный контраст. Инвестиция в 2016 году, по тем же подсчетам, сегодня стоила бы около 496 927 долларов (примерно 21,4 млн гривен). Если же вложить 1000 долларов пять лет назад, сумма выросла бы примерно до 9 689 долларов. Это уже не миллиарды, но для многих и такой результат выглядит внушительно, особенно на фоне роста стоимости жизни.

Эксперты отмечают, что время остается ключевым фактором. Не менее важны и нервы инвесторов, ведь колебания курса, забытые пароли и преждевременные продажи лишили потенциальной прибыли тысячи людей.

