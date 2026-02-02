Рішення 15-річної давнини могло б зробити вас мільярдером: що показують розрахунки

Якби 15 років тому ви ризикнули та купили біткоїн, то сьогодні ця сума могла б перетворитися на статки, про які більшість людей може тільки мріяти.

Багато людей пам'ятають момент, коли вперше почули про біткоїн, і лише скептично знизали плечима. Тоді криптовалюта здавалася дивною ідеєю для вузького кола ентузіастів. Сьогодні цей спогад у багатьох викликає зовсім інші емоції. Про це пише Lad Bible.

Кілька років тому мало хто міг уявити, до чого це призведе. Навіть зараз, на тлі появи десятків нових токенів і гучних провалів, обережне ставлення до криптовалют здається цілком виправданим. Історія знає чимало прикладів втрачених можливостей.

Історія з Лілі Аллен

У 2009 році співачка Лілі Аллен планувала провести онлайн-трансляцію концерту і, як пізніше зізнавалася, отримала пропозицію приймати оплату в біткоїнах.

Тоді криптовалюта тільки з'явилася і сприймалася радше як дивний експеримент. Аллен відмовилася від цієї ідеї, вважаючи її несерйозною і ризикованою. Через роки співачка з іронією говорила, що могла б заробити статки, якби погодилася.

Піца за 10 000 біткоїнів

У 2010 році програміст Ласло Ханеч став учасником угоди, яка пізніше увійшла в історію як Bitcoin Pizza Day. Хлопець запропонував 10 000 біткоїнів в обмін на дві піци, які обійшлися приблизно у 25 фунтів стерлінгів (1400 гривень). На той момент це була чесна і навіть корисна угода, адже біткоїн майже не мав ринкової вартості, а сам факт купівлі реального товару за криптовалюту вважався важливим кроком для її розвитку.

Хлопець запропонував 10 000 біткоїнів в обмін на дві піци Фото: Instagram

Тільки через роки, коли курс біткоїна злетів, а ця покупка перетворилася на символ "найдорожчої піци у світі" і нагадування про те, як стрімко може змінитися цінність ідеї.

Скільки можна було заробити

Проте сухі цифри виглядають вражаюче. За розрахунками аналітиків Bankrate, інвестиція в 1000 доларів (приблизно 43 тисячі гривень), зроблена у 2010 році, могла б перетворитися приблизно на 1,62 мільярда доларів (близько 70 млрд гривень). Це за умови, що інвестор зумів зберегти актив і не продав його завчасно.

Курс біткоїна злетів тільки через роки Фото: Unsplash

Навіть пізніші вкладення показують разючий контраст. Інвестиція у 2016 році, за тими ж підрахунками, сьогодні коштувала б близько 496 927 доларів (приблизно 21,4 млн гривень). Якщо ж вкласти 1000 доларів п'ять років тому, сума зросла б приблизно до 9 689 доларів. Це вже не мільярди, але для багатьох і такий результат виглядає переконливо, особливо на тлі зростання вартості життя.

Експерти зазначають, що час залишається ключовим фактором. Не менш важливими є й нерви інвесторів, адже коливання курсу, забуті паролі та передчасні продажі позбавили потенційного прибутку тисячі людей.

