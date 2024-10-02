Жертвам от 9 до 38 лет: против Puff Daddy выдвинуто еще 120 дополнительных исков

После ареста Шона Комбса юристы призвали потенциальных жертв заявить о себе. За 10 дней они получили более 3000 ответов, но сузили это число до более чем 100 случаев, которые они смогли подтвердить и сочли достоверными.

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Команда юристов, которая работает по делу Шона Комбса, он же P. Diddy, заявила, что подаст 120 дополнительных исков о сексуальном насилии, сообщает The Washington Post.

Эти иски существенно увеличат количество обвинений в сексуальном насилии против находящегося в тяжелом положении музыкального продюсера, широко известного под своим сценическим псевдонимом Diddy. Комбс и его сообщники также будут обвинены в угрозах жертвам, чтобы они молчали, и раздаче денег за молчание в размере $10 000.

"Самый большой секрет в индустрии развлечений, который на самом деле вовсе не был секретом, наконец-то был раскрыт миру. Стена молчания теперь сломана", – заявил ", — сказал Тони Бузби, один из ведущих адвокатов, на пресс-конференции в Хьюстоне.

Предполагаемые нападения имели место в основном в Нью-Йорке: либо на Манхэттене, либо в Хэмптоне, а также в Лос-Анджелесе и Майами. Они происходили в известных местах, отелях и частных резиденциях, включая вечеринки и празднования выхода альбомов. Нападения также предположительно происходили на прослушиваниях и знаменитых и многолюдных "белых вечеринках" Комбса, которые он регулярно проводил в начале нулевых.

Адвокат уточнил, что более половины предполагаемых жертв сообщили о нападении в полицию или больницу. Токсикологические отчеты показали, что у некоторых из их в организме была "лошадиная" доза транквилизаторов.

Большинство вероятных потерпевших – афроамериканцы, а почти треть – белые. Бузби уточнил, что из 120 предполагаемых жертв 25 на тот момент были несовершеннолетними.

Адвокат Тони Бузби заявил, что самой мледшей жертве Комбса было 9 лет

Кроме Бузби, истцов будет представлять Эндрю Ван Арсдейл, который ранее представлял сотни жертв в иске о сексуальном насилии против Boy Scouts of America. По его словам, предстоящие иски – "беспрецедентные по масштабу".

Арсдейл подчеркнул, что среди предполагаемых жертв Комбса примерно равное количество мужчин и женщин, возраст которых на момент нападений составлял от 9 до 38 лет. Предполагаемые нападения охватывают 20-летний период в 2000-х и 2010-х годах, когда Diddy был на пике своей славы. Жертвы почувствовали себя обязанными выступить после того, как рэпер был арестован и ему отказали в залоге в прошлом месяце, сказал Ван Арсдейл, объяснив, что уголовные обвинения подтвердили их опыт после того, как многие жертвы годами винили себя.

В свою очередь Эрика Вольф, адвокат Комбса, продолжает от имени своего клиента опровергать все обвинения.

"Как подчеркнула юридическая команда господина Комбса, он не может рассматривать каждое необоснованное обвинение в том, что стало безрассудным медиа-цирком. Тем не менее господин Комбс решительно и категорически отрицает как ложные и клеветнические любые утверждения о том, что он совершил сексуальное насилие над кем-либо, включая несовершеннолетних. Он с нетерпением ждет возможности доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, где истина будет установлена ​​на основе доказательств, а не домыслов", – заявила она.

Комбс, который в целом отрицал все обвинения против него, ранее был обвинен в сексуальном насилии почти дюжину раз, как женщинами, так и мужчинами, и содержался без залога в тюрьме Бруклина с тех пор, как его арестовали 16 сентября по федеральным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и вымогательстве.

Юридические фирмы Бузби и Ван Арсдейла призвали потенциальных жертв выступить после ареста рэпера. За 10 дней они получили более 3000 ответов, сказал Ван Арсдейл. Команда юристов сузила это число до более чем 100 случаев, которые они смогли подтвердить и сочли достоверными.

Ранее Фокус писал, почему Джастин Бибер, которого называют одной из возможных жертв рэпера, хранит молчание на фоне скандала.