Бьянка Цензори удивила поклонников выбором одежды для свидания

Девушка уже несколько месяцев живет в Токио вместе со своим супругом, куда они приехали еще в начале осени.

Жена рэпера Канье Уэста, Бьянка Цензори, которой 5 января исполнится 30 лет, прославилась на весь мир не только браком со скандальным музыкантом, но и своими очень неприличными нарядами. Девушка появлялась на улицах Флоренции и Венеции в прозрачных капроновых колготах и топах без белья, ходила в рестораны босиком и носила шубу на голое тело. Тем более удивил ее поклонников появление скандальной австралийки в ресторане в Токио, куда она пришла вместе с мужем, пишет Daily Mail.

Пару заметили на свидании в одном из уютных ресторанов Токио, куда они приехали на зеркальном автомобиле Канье. Артист был в очень хорошем настроении и улыбался. На ужин он надел полностью черный спортивный костюм и темные солнцезащитные очки.

А вот Бьянка озадачила посетителей и прохожих, выбрав более сдержанный образ: водолазку и куртку-бомбер.

Супруги о чем-то беседовали и совершенно не выглядели людьми, которые собираются расставаться, как об этом писали СМИ. Поговаривали, что решение пары сохранить бак расстроило родителей Бьянки, а друзья девушки обиделись на нее за неправдивую информацию.

Недавно они потратили $35 миллионов на свой новый особняк в Беверли-Хиллз. Изначально Канье и Бьянка приобрели его, чтобы спасти свой брак, создав "приземленную" жизнь. Правда, сейчас, по словам инсайдеров, они подумывают его сдавать. Кроме того, рэпер собрался повторить свадебные клятвы с Бьянкой.

Сейчас Канье перебрался в Токио, где живет уже несколько месяцев и подумывает перебраться сюда навсегда. Его бывшая жена Ким Кардашьян и мать его четырех детей даже жаловалась окружающим, что он в последнее время очень редко видит своих детей.

Тем временем сама Ким все чаще повторяет нескромные образы Бьянки. Она неоднократно копировала ее стиль, надевая шубу на голое тело, а также разгуливая в облегающих комбинезонах. Несколькими неделями ранее светская львица опубликовала провокационную фотосессию с роботом.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори появилась рядом с детьми Канье Уэста в очень откровенной одежде.