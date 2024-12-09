Б'янка Цензорі здивувала шанувальників вибором одягу для побачення

Дівчина вже кілька місяців живе в Токіо разом зі своїм чоловіком, куди вони приїхали ще на початку осені.

Дружина репера Каньє Веста, Б'янка Цензорі, якій 5 січня виповниться 30 років, прославилася на весь світ не тільки шлюбом зі скандальним музикантом, а й своїм дуже непристойним вбранням. Дівчина з'являлася на вулицях Флоренції та Венеції в прозорих капронових колготах і топах без білизни, ходила в ресторани босоніж і носила шубу на голе тіло. Тим більше здивувала її шанувальників поява скандальної австралійки в ресторані в Токіо, куди вона прийшла разом із чоловіком, пише Daily Mail.

Пару помітили на побаченні в одному із затишних ресторанів Токіо, куди вони приїхали на дзеркальному автомобілі Каньє. Артист був у дуже гарному настрої та посміхався. На вечерю він одягнув повністю чорний спортивний костюм і темні сонцезахисні окуляри.

А ось Б'янка спантеличила відвідувачів і перехожих, вибравши більш стриманий образ: водолазку і куртку-бомбер.

Подружжя про щось розмовляло і зовсім не виглядало людьми, які збираються розлучатися, як про це писали ЗМІ. Подейкували, що рішення пари зберегти бак засмутило батьків Б'янки, а друзі дівчини образилися на неї за неправдиву інформацію.

Нещодавно вони витратили $35 мільйонів на свій новий особняк у Беверлі-Гіллз. Спочатку Каньє і Б'янка придбали його, щоб врятувати свій шлюб, створивши "приземлене" життя. Щоправда, зараз, за словами інсайдерів, вони подумують його здавати. Крім того, репер зібрався повторити весільні клятви з Б'янкою.

Зараз Каньє перебрався в Токіо, де живе вже кілька місяців і подумує перебратися сюди назавжди. Його колишня дружина Кім Кардаш'ян і мати його чотирьох дітей навіть скаржилася оточуючим, що він останнім часом дуже рідко бачить своїх дітей.

Тим часом сама Кім все частіше повторює нескромні образи Б'янки. Вона неодноразово копіювала її стиль, надягаючи шубу на голе тіло, а також розгулюючи в обтислих комбінезонах. Кількома тижнями раніше світська левиця опублікувала провокаційну фотосесію з роботом.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі з'явилася поруч з дітьми Каньє Веста в дуже відвертому одязі.